Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Повідомлення Додано: Сер 10 гру, 2025 13:10

  BIGor написав:
  UA написав:Ти хочешь зі мною помірятись в цій сфері?

Так.

??? Все?
Повідомлення Додано: Сер 10 гру, 2025 14:05

  UA написав:
  Бетон написав:
  UA написав:в польше на ремонт 2к (42 м2 это у них 2к)) я потратил 40куе в 24 году, вроде
Учитывая, что проводка была, стяжка, водоснабжение и так далее.
Это больше, чем в Киеве. Ремонт в Польше дорогой
Качество не видел, чувствую - дерьмо полное. эх костя костя)), твои рабочие с половиной лёгких - такое себе. налог PPE - 8,5%.
23% в Украине никто платить не будет

В Україні в твої власні раби ремонти роблять, а в Польщі ти наймав по ринковим цінам.
(я зараз відчуваю різницю між майстрами яких по 10-15 років знаєш, та майстрами по ринку. Які без предоплати мне погано розуміють. А з переоплатою стається лінгвістичне диво).

Ех UA)
Мій маляр купив будинок в себе під Львовом. Сантехнік їздить на 4 літровому рамному позашляховику і робить третій ремонт в квартирах.
Хто чий раб??))
Виходить я - слуга народу
Повідомлення Додано: Сер 10 гру, 2025 15:04

  airmax78 написав:Да уж, война так сильно искривила восприятие действительности у народа и пошатнула ценности. Рассчитывать на певрспективы Ужгорода или там Мукачево против перспектив Киева - это примерно то же самое что рассчитывать на перспективы какого-нибудь Болеславца или Легницы против перспектив Варшавы.

В-ва теж була село, поки не перенесли столицю з Кракова.
Що перенесуть в Ужгород?
Повідомлення Додано: Сер 10 гру, 2025 15:15

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

BIGor написав:
  Faceless написав:
BIGor написав:[quote="5914385:Бетон"]23% в Украине никто платить не будет

У нас зараз воєнний стан і повна мобілізація ресурсу 25-60 років, а найбагатша еліта не хоче заплатити трохи грошей з надлишкових активів? Якщо так, то для еліти в мене пагані новини.
То всі лендлорди то вже "найбагатша еліта"? :mrgreen:
Платити мали б і без будь-яких спеціальних законів, є ПК, але наразі це абсолютно нереально ні проконтролювати ні адмініструвати, і якщо вже йти на вивід цієї сфери економіки з тіні, то необхідно трохи ліберальніше, 23% з обороту це реально дофіга для орендного доходу

Чого це дофіга? І чого з обороту? Думаю, якби приняли це підвищення з оренди в 22 році коли російські війська були під Києвом - то всі б платили і мовчали в трубочку. Зараз бачу війна в еліти десь далеко в Дніпропетровській/Донецькій області - можна не платити?[/quote]Так податок тут не з прибутку, а з усього "обороту", тобто всього надходження від оренди, незалежно здаєш ти як ФОП чи як фізособа.
Про яке підвищення мова? Наразі, якщо ви не ФОП, ви маєте заплатити оті 23% по ПК. Або як ФОП можете менше на спрощеній системі, проте все одно це не з прибутку. Хіба ТОВку яку відкривати на загальній системі.
Тому то явно який фейк.
Щодо "всі б платили" теж припущення. Вся ця сфера повністю в тіні, це десятки тисяч людей а може і більше ста тисяч тільки по Києву, і їх неможливо просто взяти одним рухом і змусити світити ці доходи і платити податки.
Повідомлення Додано: Сер 10 гру, 2025 16:01

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

У нас відсотків 90 всього що здається це совкові хрущовки-панельки.Еліта да...)))
Повідомлення Додано: Сер 10 гру, 2025 19:47

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

И те "бабульки", что возможно и выехали к Шольцу ещё, а возможно и не ходят давно(за арендой, внуки 40 летние её забирают) вообще, побегут на цырлах оформлять ФОП из за десятки привара к пенсии в сотню уе от силы, а то и 3кгрн?
ПыСы. Десять это ещё хороший облцентр и хороший обьект. У нас сталинки 2-3К с ремонтом нитрокраской и побелкой(что наверно делал покойный дедушка под Олимпиаду80) для размещения стай кошечек и собачек и за 6-7 сдают. Даже в центре.
Бетону. Уточни авто сантехника. 4л на газУ не показатель зажиточности. Патфайдер такой 20ти летний десятку стоит, Прадо на пару кило дороже, не новый же 150й он с салона за 70 брал?
Повідомлення Додано: Сер 10 гру, 2025 21:30

  барабашов написав:Бетону. Уточни авто сантехника. 4л на газУ не показатель зажиточности. Патфайдер такой 20ти летний десятку стоит, Прадо на пару кило дороже, не новый же 150й он с салона за 70 брал?

Что ж ты так на V6-V8 рефлексируешь ...
Повідомлення Додано: Сер 10 гру, 2025 22:01

  pesikot написав:
  барабашов написав:Бетону. Уточни авто сантехника. 4л на газУ не показатель зажиточности. Патфайдер такой 20ти летний десятку стоит, Прадо на пару кило дороже, не новый же 150й он с салона за 70 брал?

Что ж ты так на V6-V8 рефлексируешь ...

Його Віталя розкусив
Повідомлення Додано: Сер 10 гру, 2025 22:04

  барабашов написав:Бетону. Уточни авто сантехника. 4л на газУ не показатель зажиточности. Патфайдер такой 20ти летний десятку стоит, Прадо на пару кило дороже, не новый же 150й он с салона за 70 брал?

Речь не идёт ни о какой зажиточности. Он возит с собой дофига ящиков с инструментом.
Не новый. Купил он его до 20к.
Я плачу ему столько, сколько он пишет.
Востаннє редагувалось Бетон в Сер 10 гру, 2025 22:06, всього редагувалось 1 раз.
Повідомлення Додано: Сер 10 гру, 2025 22:06

  посетитель написав:У нас відсотків 90 всього що здається це совкові хрущовки-панельки.Еліта да...)))

Тут вже 10 років розказують про стояки Круш, Грейтів і ЯрГрадів - які хрущовки-панельки? Здають хрущі непрофесіонали, і загалом у них все закінчується на здачі однієї спадкової хрущовки.
Powered by phpBB.