Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 10 гру, 2025 22:19
BIGor написав: посетитель написав:
У нас відсотків 90 всього що здається це совкові хрущовки-панельки.Еліта да...)))
Тут вже 10 років розказують про стояки Круш, Грейтів і ЯрГрадів - які хрущовки-панельки? Здають хрущі непрофесіонали, і загалом у них все закінчується на здачі однієї спадкової хрущовки.
Цей бізнес не для мамкиних царапинок, яким від в спадок впав на голову халамидний бабушатник. Цей мотлох не повинен коштувати нічого
Бетон
Повідомлень: 5787
З нами з: 17.12.22
Подякував: 206 раз.
Подякували: 470 раз.
Профіль
Додано: Сер 10 гру, 2025 22:32
Бетон написав: барабашов написав:
Бетону. Уточни авто сантехника. 4л на газУ не показатель зажиточности. Патфайдер такой 20ти летний десятку стоит, Прадо на пару кило дороже, не новый же 150й он с салона за 70 брал?
Речь не идёт ни о какой зажиточности. Он возит с собой дофига ящиков с инструментом.
Не новый. Купил он его до 20к.
Я плачу ему столько, сколько он пишет.
Все равно понтуется. Самый обычный дизельный грузовой бусик вмещает гораздо больше инструмента, чем даже 200-тка.
Говорю это как человек, владевший и Прадо, и 200-ткой, и ЛХ-ом, и владеющий сейчас бусиком в том числе.
Ну то такое,переболеть надо, не спорю.
Я до войны тоже машинами понтовался. Сейчас в семье тачки дороже трицатки нет- пусть удавятся, если что.
Господар Вельзевула
Повідомлень: 1042
З нами з: 11.09.24
Подякував: 8 раз.
Подякували: 45 раз.
Профіль
Додано: Сер 10 гру, 2025 23:44
Бетон написав: BIGor написав: посетитель написав:
У нас відсотків 90 всього що здається це совкові хрущовки-панельки.Еліта да...)))
Тут вже 10 років розказують про стояки Круш, Грейтів і ЯрГрадів - які хрущовки-панельки? Здають хрущі непрофесіонали, і загалом у них все закінчується на здачі однієї спадкової хрущовки.
Цей бізнес не для мамкиних царапинок, яким від в спадок впав на голову халамидний бабушатник. Цей мотлох не повинен коштувати нічого
Податок на аренду стосується всіх.90% з яких старі панельки-хрушовки.А тут розповідають що еліта зажерлась.
Ну і податки в підсумку буде платити орендар.Я ще пам'ятаю часи коли квартири здавали за фіксовану суму.Після значного підняття комуналки, стало: сумма + комуналка.Зараз в більшості так наскільки мені відомо.Ну то буде сума + комуналка + податки.
посетитель
Повідомлень: 1566
З нами з: 22.12.18
Подякував: 5 раз.
Подякували: 240 раз.
Профіль
Додано: Чет 11 гру, 2025 00:03
посетитель написав:
Ну і податки в підсумку буде платити орендар.Я ще пам'ятаю часи коли квартири здавали за фіксовану суму.Після значного підняття комуналки, стало: сумма + комуналка.Зараз в більшості так наскільки мені відомо.Ну то буде сума + комуналка + податки.
Точно це - Різко впаде якість (наповненість технікою, меблями, ремонт) орендних квартир.
Найбільше постраждають біженці в бюджетному сегменті.
UA
Повідомлень: 9937
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1886 раз.
Подякували: 2369 раз.
Профіль
Додано: Чет 11 гру, 2025 08:43
Бетон написав:
Виходить я - слуга народу
Будь обережним, тому що скоро "слуг народу", чиновників-злодіїв, та інших клоунів будуть, як Муссоліні, чіпляти вниз головою на ліхтарних стовпах. Якби не війна, цей процес вже розпочався би.
Frant
Повідомлень: 23296
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1783 раз.
Подякували: 2581 раз.
Профіль
Додано: Чет 11 гру, 2025 08:46
airmax78 написав:
Да уж, война так сильно искривила восприятие действительности у народа и пошатнула ценности. Рассчитывать на певрспективы Ужгорода или там Мукачево против перспектив Киева - это примерно то же самое что рассчитывать на перспективы какого-нибудь Болеславца или Легницы против перспектив Варшавы.
Утопающий хватается за соломинку. а укро-Ылита - за Ужгород и Станислав. В 2019 муТрий нароТ молился на актера с хриплым голосом и его "слуг".
Попустило, со временем - потому как оказались еще те популисты-коррупционеры
Сейчас же - чего бы не делать, лишь бы не делать собственные ракеты и БПЛА!
Стосовно Ужгорода і Станіслава, як місць спасіння для української псевдоеліти.
Нет, ребята, спасение ищите дальше, за польским и румынским кордоном.
Керівництву Росії - потрібна велика потужна держава. Їм потрібні територія, інженери, математики, фізики, хіміки. Хоча би для власної оборонної промисловості. І вони будують її, на крові, на кістках свого і чужого населення. Самостійній Ыліті потрібні маєтки з чотириметровими парканами і нерухомість в Монако. І потрібні трактористи, комбайнери і - для обслуговування укро-олігархів - сантехніки, шофери, електрики, гувернантки і повії. До 2021 року українські інженери мали зарплату 300-400 дол/міс, тобто вони не були потрібні укро-державі!!!!
Різницю відчуваєте?
Тому, на т.з. окупованих територіях, бувші українські громадяни миттєво стають законослухняними громадянами Росії, зразу ж після отримання російського паспорта. У них мир, є електрика, немає ТЦК на дорогах, і є перспективи.Тут же... 34 роки одне і те ж.
Кравчуки, кучми, януковичі, голобородьки з єрмаками, міндичами, бакановими і татаровими. Корупція, дерибан і пройоп СССрівських ресурсів.
недарма я пишу про петлюрівський вагончик і польский кордон. Питання найближчого року-двох. Максимум 5 років жалюгідного існування без електрики, під постійними ракетними обстрілами, з втікаючим населенням, подалі від укро-Ыліти, от бездумных сволочных безракетных клоунов-дерибанщиков.
Да, у голобородька та його "слуг" - була і є величезна влада на цій території. Як завжди, ця влада була використана для власного збагачення, і більше нічого. Безракетним клоунам пора на вихід!
П.С. Если будут выборы, Украина пойдет по грузинскому пути. Мутрий нароТ готов проголосовать за мир и электрику от кого угодно, хоть от Гитлера. У керманычей-дерибанычей было 23 года в идеальных условиях построить сильную Украину, и было 34 года - создать ее же в неидеальных условиях.
Полный, 100% проеп. Варто порівняти шлях сучасної Польщі і самостійної України за 34 роки
Недаром я писал тут еще в 2011: " Как вы ребята не садитесь, а в музыканты не годитесь!" .
Mene, tekel, fares!
Только внешнее управление, с вороватыми туземцами на низовых должностях.
Frant
Повідомлень: 23296
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1783 раз.
Подякували: 2581 раз.
Профіль
Додано: Чет 11 гру, 2025 09:03
Господар Вельзевула написав: Бетон написав: барабашов написав:
Бетону. Уточни авто сантехника. 4л на газУ не показатель зажиточности. Патфайдер такой 20ти летний десятку стоит, Прадо на пару кило дороже, не новый же 150й он с салона за 70 брал?
Речь не идёт ни о какой зажиточности. Он возит с собой дофига ящиков с инструментом.
Не новый. Купил он его до 20к.
Я плачу ему столько, сколько он пишет.
Все равно понтуется. Самый обычный дизельный грузовой бусик вмещает гораздо больше инструмента, чем даже 200-тка.
Говорю это как человек, владевший и Прадо, и 200-ткой, и ЛХ-ом, и владеющий сейчас бусиком в том числе.
Ну то такое,переболеть надо, не спорю.
Я до войны тоже машинами понтовался. Сейчас в семье тачки дороже трицатки нет- пусть удавятся, если что.
Настоящий человек-сантехник всегда всё возит с собой, фитинги, инструменты. А для доставок иногда бус можно взять.
Бетон
Повідомлень: 5787
З нами з: 17.12.22
Подякував: 206 раз.
Подякували: 470 раз.
Профіль
Додано: Чет 11 гру, 2025 10:02
ну шо, шановні кияни та гості столиці, хтось оновлену Бессарабку вже відвідав?
ще далеко не все працює, але особисто мені дуже сподобалось, рекомендую
kingkongovets
Повідомлень: 12063
З нами з: 05.06.16
Подякував: 1316 раз.
Подякували: 2762 раз.
Профіль
Додано: Чет 11 гру, 2025 10:14
kingkongovets написав:
хтось оновлену Бессарабку вже відвідав?
Ремонт продуктового рынка и перекладка плитки в метро - это самые нужные дела во время войны на истощение? Не масштабирование производства БПЛА и ракет?????
Украинская хуторянская Ылита, все эти бывшие лифтеры, шоферы, сантехники и клоуны, всеми силами старается приграть войну. И у нее получается!
Frant
Повідомлень: 23296
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1783 раз.
Подякували: 2581 раз.
Профіль
Додано: Чет 11 гру, 2025 10:14
посетитель написав:
Ну і податки в підсумку буде платити орендар.
Теж не чули правило попиту-пропозиції? Де ви такі беретесь на фінансовому форумі?
BIGor
Повідомлень: 10379
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1490 раз.
Подякували: 1897 раз.
Профіль
