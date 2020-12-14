Хочеш офіційний договір і платити на карту? +23% і будуть сплачуватися податки від фізособи. Через ФОП має сенс, якщо вже є діючий і треба просто додати відповідний КВЕД
Додано: Чет 11 гру, 2025 11:30
Додано: Чет 11 гру, 2025 12:01
вопрос от какой суммы нэзабаром начнёт стартовать вниз нижний сегмент.
Если Трибека "Круши" сдавать планировала па200, а по итогу там и па300 вышло,то па150(при долларе 100 вскорости допустим) капремонт засранных обоек и потёртого линолеума с раздроченной сантехникой никто делать не будет.
У нас от 8кгрн и ниже только комфорт класс для размещения кошечек и собачек предлагают.
Запах оригинальный прилагается
Додано: Чет 11 гру, 2025 12:14
Инвестиционные квартиры пойдут на продажу. Деньги от продажи за границу.
Наследные хрущи таки да.
Под выращивание марихуаны и шампиньонов пойдут.
там налог платить не надо.
