RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12626126271262812629
Повідомлення Додано: Нед 14 гру, 2025 01:19

  Дюрі-бачі написав:Ще раз звернувся за єОселею і мені запропонували 70+% першого внеску. Остаточно розчарувався в державі після того, як співробітник банку сказав: "На що Ви розраховували? У Вас дохід значно менше 200 тис. грн. в місяць, а це програма не для бідних..."

То може банк тупий попався. Взагалі е-оселю видають 3 банки: Ощад, Приват, Укргаз. Інші - це одиничні випадки.

Дюрі-бачі, мені якраз в Ужгороді погодили. Але я поставив 2,5 млн грн. із 500 тис. першого внеску. Тобто близько 60 тис. дол. вартість квартири. Проте я сам не дуже орієнтуюся по цінам в Ужгороді, зараз живу на 2 міста (Київ, Мукачево). Перелопатив всі сайти нерухомості і не знайшов по такій ціні квартиру, щоб підходила під програму. Бо там є обмеження по сумі, обмеження по строку введення в експлуатацію (потрібно максимум 3-роки), а також обмеження по площі. Ну і мені потрібна вже з ремонтом. Мінімум знайшов за 80 тис. І то відчуття, що якась проблемна. Підкажи плз, чи можливо в Ужгороді щось взяти за 60 тис? Бо так само в Києві влітку мені вже погодили, але нічого нормального не знайшов з ремонтом під програму
The_Rebel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 867
З нами з: 01.06.19
Подякував: 124 раз.
Подякували: 222 раз.
 
Профіль
 
2
1
Повідомлення Додано: Нед 14 гру, 2025 01:29

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Пс. Може ще би спробував без ремонту, але вже здану і з документами. Може щось є там по 60 тис? Бо я вже повернувся в Київ і забив, а вчора з Привата запитали, чому я зупинив заявку

Сайти по нерухомості мегатупі в Україні. Ні флетфай, ні ріелтор, ні олх не мають можливості відфільтрувати ЗДАНУ новобудову. Це ж саме елементарне, що тільки може бути

Просто я так порахував... який сенс брати кредит на нерухомість, що будується? Розумію, що програму задумували в т.ч. для стимулювання будівельної галузі. Але вже легше тоді взяти в розстрочку від забудовника, є програми від 30% першого внеску, а думаю можна домовитися/знайти і під 20%. Буде той же кредит, лише без біганини з банками, страховками, нотаріусом і тп. Я в Мукачево домовився взагалі по фіксованій ціні, тобто аналог безпроцентного кредиту, але правда розстрочка лише на півроку
The_Rebel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 867
З нами з: 01.06.19
Подякував: 124 раз.
Подякували: 222 раз.
 
Профіль
 
2
1
Повідомлення Додано: Нед 14 гру, 2025 07:14

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Програма лише для вже зданої. Так було. Щось змінилось?
Hotab
 
Повідомлень: 17324
З нами з: 15.02.09
Подякував: 399 раз.
Подякували: 2551 раз.
 
Профіль
 
6
6
4
  #<1 ... 12626126271262812629
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2534, 2535, 2536
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
25354 17356719
Переглянути останнє повідомлення
Нед 19 жов, 2025 00:45
ihorkyiv
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 137, 138, 139
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
1380 6814731
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 кві, 2025 07:40
Investor_K
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 19:29
3 83999
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.