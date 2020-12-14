|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Додано: Нед 14 гру, 2025 16:49
Бетон написав: Дюрі-бачі написав:The_Rebel
Насправді там ще багато підводних каменів і стопорів на всіх етапах програми, але є перший найголовніший стопор: тих, для кого декларують програму (бідних ВПО, військових, вчителів без власного житла) банки не дають.
P.S. От кум продав свій будинок по програмі, але купила дочка начальника ДПС. Ще знаю, що сини нашого проректора купили по квартирі, от вони реальна цільова аудиторія...
Покупатель 3к Славутич триндела, что для дочери. Вся семейка прописана в общаге, должность - начальник жкх района Киева. Купили мою квартиру и в соседнем доме, хотя бабло в размере всей суммы имеется. Первый взнос мне дали вонючими баксами, похожими на взятки. Вот вам - портрет покупателя.
Другой покупатель- сбушник. Наглое, психованное отродье, которого боится собственная жена
Как страшно жить ...
Ты где только таких покупателей находишь ...
И тебе даже в голову не приходит простая мысль ... если б не они, хрен бы кто у тебя купил ...
Додано: Пон 15 гру, 2025 09:46
pesikot написав: Бетон написав: Дюрі-бачі написав:The_Rebel
Насправді там ще багато підводних каменів і стопорів на всіх етапах програми, але є перший найголовніший стопор: тих, для кого декларують програму (бідних ВПО, військових, вчителів без власного житла) банки не дають.
P.S. От кум продав свій будинок по програмі, але купила дочка начальника ДПС. Ще знаю, що сини нашого проректора купили по квартирі, от вони реальна цільова аудиторія...
Покупатель 3к Славутич триндела, что для дочери. Вся семейка прописана в общаге, должность - начальник жкх района Киева. Купили мою квартиру и в соседнем доме, хотя бабло в размере всей суммы имеется. Первый взнос мне дали вонючими баксами, похожими на взятки. Вот вам - портрет покупателя.
Другой покупатель- сбушник. Наглое, психованное отродье, которого боится собственная жена
Как страшно жить ...
Ты где только таких покупателей находишь ...
И тебе даже в голову не приходит простая мысль ... если б не они, хрен бы кто у тебя купил ...
Людина пише маслом портрети української Ыліти.
Планета повинна знати своїх негідників.
Додано: Пон 15 гру, 2025 09:47
UA написав: Бетон написав:
Покупатель 3к Славутич триндела, что для дочери. Вся семейка прописана в общаге, должность - начальник жкх района Киева. Купили мою квартиру и в соседнем доме, хотя бабло в размере всей суммы имеется. Первый взнос мне дали вонючими баксами, похожими на взятки. Вот вам - портрет покупателя.
Другой покупатель- сбушник. Наглое, психованное отродье, которого боится собственная жена
Портрет серединного тилового українця зараз як виглядає?
Так отож...
У начальника ЖКХ району офіційна ЗП 80 000-100 000грн на місяць була в 2023 році. Ну і вдячність за відсутність всіх необхідних шарів нового асфальту ніхто при Зе не відміняв.
Надто фантастична цифра зарплати для посереднього чиновника
Додано: Пон 15 гру, 2025 10:07
Грейт продаётся.
1к в пятницу за 126 куе ушла
