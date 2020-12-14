RSS
Повідомлення Додано: Нед 14 гру, 2025 16:49

  Бетон написав:
  Дюрі-бачі написав:The_Rebel
Насправді там ще багато підводних каменів і стопорів на всіх етапах програми, але є перший найголовніший стопор: тих, для кого декларують програму (бідних ВПО, військових, вчителів без власного житла) банки не дають.
P.S. От кум продав свій будинок по програмі, але купила дочка начальника ДПС. Ще знаю, що сини нашого проректора купили по квартирі, от вони реальна цільова аудиторія...

Покупатель 3к Славутич триндела, что для дочери. Вся семейка прописана в общаге, должность - начальник жкх района Киева. Купили мою квартиру и в соседнем доме, хотя бабло в размере всей суммы имеется. Первый взнос мне дали вонючими баксами, похожими на взятки. Вот вам - портрет покупателя.
Другой покупатель- сбушник. Наглое, психованное отродье, которого боится собственная жена

Как страшно жить ...

Ты где только таких покупателей находишь ...

И тебе даже в голову не приходит простая мысль ... если б не они, хрен бы кто у тебя купил ...
pesikot

 
Повідомлень: 12878
З нами з: 31.08.09
Подякував: 546 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Пон 15 гру, 2025 10:07

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Грейт продаётся.
1к в пятницу за 126 куе ушла
Бетон

 
Повідомлень: 5805
З нами з: 17.12.22
Подякував: 206 раз.
Подякували: 473 раз.
 
Профіль
 
3
2
2
Повідомлення Додано: Пон 15 гру, 2025 13:52

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

ремонт на Північному мосту закінчили, сьогодні промчався без тянучек і заторів, кайф
kingkongovets

 
Повідомлень: 12066
З нами з: 05.06.16
Подякував: 1316 раз.
Подякували: 2762 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Пон 15 гру, 2025 16:10

  The_Rebel написав:Пс. Може ще би спробував без ремонту, але вже здану і з документами. Може щось є там по 60 тис? Бо я вже повернувся в Київ і забив, а вчора з Привата запитали, чому я зупинив заявку

Сайти по нерухомості мегатупі в Україні. Ні флетфай, ні ріелтор, ні олх не мають можливості відфільтрувати ЗДАНУ новобудову. Це ж саме елементарне, що тільки може бути

Просто я так порахував... який сенс брати кредит на нерухомість, що будується? Розумію, що програму задумували в т.ч. для стимулювання будівельної галузі. Але вже легше тоді взяти в розстрочку від забудовника, є програми від 30% першого внеску, а думаю можна домовитися/знайти і під 20%. Буде той же кредит, лише без біганини з банками, страховками, нотаріусом і тп. Я в Мукачево домовився взагалі по фіксованій ціні, тобто аналог безпроцентного кредиту, але правда розстрочка лише на півроку

Шановний The_Rebel!
Можливо ці посилання будуть для Вас корисними

Гід користувача: що показує рейтинг забудовників «Мінфіну», і чому це важливо

Рейтинг забудовників Києва за 2024 рік

З повагою,
Ірина_

Модератор Форуму
 
Повідомлень: 5256
З нами з: 14.09.13
Подякував: 1174 раз.
Подякували: 2066 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 15 гру, 2025 16:17

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

яка ненавʼязлива та беспалевна джинса)
kingkongovets

 
Повідомлень: 12066
З нами з: 05.06.16
Подякував: 1316 раз.
Подякували: 2762 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Пон 15 гру, 2025 16:36

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  kingkongovets написав:яка ненавʼязлива та беспалевна джинса)

Шановний kingkongovets!

Рейтинги Мінфіну формуються на основі відкритих даних, фінансових показників, динаміки будівництва, відгуків, історії забудовників.
Забудовники не можуть «купити» місце в рейтингу - методологія публічна.
Якщо у Вас виникли певні сумніви, Ви можете поставити будь-яке запитання щодо цієї теми безпосередньо автору матеріалу. Анна дуже відповідально ставиться до своєї роботи!

З повагою,
Ірина_

Модератор Форуму
 
Повідомлень: 5256
З нами з: 14.09.13
Подякував: 1174 раз.
Подякували: 2066 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 15 гру, 2025 16:44

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Интергал
Это ж треш. Строят мусор, искажая облик столицы. А качество работ?
Ужасные локации, "архитектура" 90х
Востаннє редагувалось Бетон в Пон 15 гру, 2025 16:56, всього редагувалось 1 раз.
Бетон

 
Повідомлень: 5805
З нами з: 17.12.22
Подякував: 206 раз.
Подякували: 473 раз.
 
Профіль
 
3
2
2
Повідомлення Додано: Пон 15 гру, 2025 16:52

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Ірина_ написав:
  kingkongovets написав:яка ненавʼязлива та беспалевна джинса)

Шановний kingkongovets!

Рейтинги Мінфіну формуються на основі відкритих даних, фінансових показників, динаміки будівництва, відгуків, історії забудовників.
Забудовники не можуть «купити» місце в рейтингу - методологія публічна.
Якщо у Вас виникли певні сумніви, Ви можете поставити будь-яке запитання щодо цієї теми безпосередньо автору матеріалу. Анна дуже відповідально ставиться до своєї роботи!

З повагою,
в мене виникли не сумніви, а дикий ржач)
не смішіть ото і не паліться так явно

зи: нагадайте будь ласка хто є кінцевим бенефіціаром сайту мінфін?)
на кого це все розраховано?
kingkongovets

 
Повідомлень: 12066
З нами з: 05.06.16
Подякував: 1316 раз.
Подякували: 2762 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Пон 15 гру, 2025 16:56

  kingkongovets написав:
Ірина_ написав:
  kingkongovets написав:яка ненавʼязлива та беспалевна джинса)

Шановний kingkongovets!

Рейтинги Мінфіну формуються на основі відкритих даних, фінансових показників, динаміки будівництва, відгуків, історії забудовників.
Забудовники не можуть «купити» місце в рейтингу - методологія публічна.
Якщо у Вас виникли певні сумніви, Ви можете поставити будь-яке запитання щодо цієї теми безпосередньо автору матеріалу. Анна дуже відповідально ставиться до своєї роботи!

З повагою,
в мене виникли не сумніви, а дикий ржач)
не смішіть ото і не паліться так явно

Хороший настрій - завжди добре :)
Це відкритий рейтинг з публічною методологією, не реклама. Користуватись чи ні - справа кожного :wink:

З повагою,
Ірина_

Модератор Форуму
 
Повідомлень: 5256
З нами з: 14.09.13
Подякував: 1174 раз.
Подякували: 2066 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 15 гру, 2025 17:57

  Бетон написав:Грейт продаётся.
1к в пятницу за 126 куе ушла

а изначально сколько стояло? и площадь?
Олежан
 
Повідомлень: 1445
З нами з: 01.12.20
Подякував: 24 раз.
Подякували: 140 раз.
 
Профіль
 
