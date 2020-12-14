Ірина_ написав:в мене виникли не сумніви, а дикий ржач)kingkongovets написав:Ірина_ написав:[quote="5915731:kingkongovets"]яка ненавʼязлива та беспалевна джинса)
Шановний kingkongovets!
Рейтинги Мінфіну формуються на основі відкритих даних, фінансових показників, динаміки будівництва, відгуків, історії забудовників.
Забудовники не можуть «купити» місце в рейтингу - методологія публічна.
Якщо у Вас виникли певні сумніви, Ви можете поставити будь-яке запитання щодо цієї теми безпосередньо автору матеріалу. Анна дуже відповідально ставиться до своєї роботи!
З повагою,
не смішіть ото і не паліться так явно
Хороший настрій - завжди добре
Це відкритий рейтинг з публічною
З повагою,[/quote]
в світі існує безліч рейтингів, заснованих самими забудовниками, в рамках яких вони самі себе нагороджують і роздають собі в них перші місця, але далеко не всі вони належать Treeum Holdings Limited, контрольованій Dragon Capital.
«публічна методологія» бггг
не ганьбіться