RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12628126291263012631
Повідомлення Додано: Пон 15 гру, 2025 18:17

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Ірина_ написав:
  kingkongovets написав:
Ірина_ написав:[quote="5915731:kingkongovets"]яка ненавʼязлива та беспалевна джинса)

Шановний kingkongovets!

Рейтинги Мінфіну формуються на основі відкритих даних, фінансових показників, динаміки будівництва, відгуків, історії забудовників.
Забудовники не можуть «купити» місце в рейтингу - методологія публічна.
Якщо у Вас виникли певні сумніви, Ви можете поставити будь-яке запитання щодо цієї теми безпосередньо автору матеріалу. Анна дуже відповідально ставиться до своєї роботи!

З повагою,
в мене виникли не сумніви, а дикий ржач)
не смішіть ото і не паліться так явно

Хороший настрій - завжди добре :)
Це відкритий рейтинг з публічною методологією, не реклама. Користуватись чи ні - справа кожного :wink:

З повагою,[/quote]

в світі існує безліч рейтингів, заснованих самими забудовниками, в рамках яких вони самі себе нагороджують і роздають собі в них перші місця, але далеко не всі вони належать Treeum Holdings Limited, контрольованій Dragon Capital.

«публічна методологія» бггг
не ганьбіться
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12068
З нами з: 05.06.16
Подякував: 1316 раз.
Подякували: 2762 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Пон 15 гру, 2025 19:32

  Олежан написав:
  Бетон написав:Грейт продаётся.
1к в пятницу за 126 куе ушла

а изначально сколько стояло? и площадь?

72 + 40 + налогов 8к = 120куе
Что они там заработали, хз
А если налоги по полной оценке, то вообще в минус
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5806
З нами з: 17.12.22
Подякував: 206 раз.
Подякували: 473 раз.
 
Профіль
 
3
2
2
Повідомлення Додано: Пон 15 гру, 2025 20:06

  Бетон написав:
  Олежан написав:
  Бетон написав:Грейт продаётся.
1к в пятницу за 126 куе ушла

а изначально сколько стояло? и площадь?

72 + 40 + налогов 8к = 120куе
Что они там заработали, хз
А если налоги по полной оценке, то вообще в минус


Это ты за чью-то хату рассказываешь?
Куда перевложишься после продажи,че там смачного есть сейчас?
Господар Вельзевула
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1056
З нами з: 11.09.24
Подякував: 8 раз.
Подякували: 45 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 15 гру, 2025 21:04

  Дюрі-бачі написав:
  The_Rebel написав:Ну і мені потрібна вже з ремонтом
З ремонтом нереально знайти. Я більше орієнтувався на голий бетон новобудов.
Газ і Ощад мені просто відмовили. В Приват не звертався, бо там, на відміну від інших банків, не фіксовані відсотки, що робить програму для мене безглуздою.
  The_Rebel написав:який сенс брати кредит на нерухомість, що будується?

Для мене сенс в тому, що кредит в гривні, а вона може девальвувати за 20 років.

Тут наведено приклад, як виглядає кредит під 7% на практиці:
Пільгова іпотека без ілюзій: для кого «єОселя» працює, а для кого – ні https://hmarochos.kiev.ua/2025/12/15/pi ... a-kogo-ni/
єОселя» вигідна для вас, якщо:
✔ у вас стабільний дохід і фінансова подушка
✔ платіж ≤ 30-35% доходу
✔ плануєте жити там ≥5-10 років
✔ купуєте масмаркет із високою ліквідністю
✔ не переплачуєте за «престижність» забудовника
✔ ви у пільговій категорії або квартира в місті з високим попитом на оренду
Якщо принаймні половина цих пунктів не про вас — «єОселя» може бути більше борговим марафоном, ніж вигідною інвестицією.
ihorkyiv
 
Повідомлень: 992
З нами з: 01.05.17
Подякував: 179 раз.
Подякували: 319 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 15 гру, 2025 22:10

  kingkongovets написав:
Ірина_ написав:.
Забудовники не можуть «купити» місце в рейтингу - методологія публічна.


в світі існує безліч рейтингів, заснованих самими забудовниками, в рамках яких вони самі себе нагороджують і роздають собі в них перші місця, але далеко не всі вони належать Treeum Holdings Limited, контрольованій Dragon Capital.

«публічна методологія» бггг
не ганьбіться

Поясни, не пойму логики.Dragon Capital вроде ж нет в рейтинге
Damien
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1045
З нами з: 28.04.20
Подякував: 794 раз.
Подякували: 855 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Пон 15 гру, 2025 22:23

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Damien написав:
  kingkongovets написав:
Ірина_ написав:.
Забудовники не можуть «купити» місце в рейтингу - методологія публічна.


в світі існує безліч рейтингів, заснованих самими забудовниками, в рамках яких вони самі себе нагороджують і роздають собі в них перші місця, але далеко не всі вони належать Treeum Holdings Limited, контрольованій Dragon Capital.

«публічна методологія» бггг
не ганьбіться

Поясни, не пойму логики.Dragon Capital вроде ж нет в рейтинге
вони власники фінанс юей та мінфіну,
вже не кажучи про те, що вони активно інвестують в нерухомість

всі ці «неупереджені обʼєктивні рейтинги» засновані на «публічній методологіі» від Дрегона - тупо розвод

що тут ще пояснювати?
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12068
З нами з: 05.06.16
Подякував: 1316 раз.
Подякували: 2762 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Пон 15 гру, 2025 23:36

  kingkongovets написав:
Ірина_ написав:
  kingkongovets написав:яка ненавʼязлива та беспалевна джинса)

Шановний kingkongovets!

Рейтинги Мінфіну формуються на основі відкритих даних, фінансових показників, динаміки будівництва, відгуків, історії забудовників.
Забудовники не можуть «купити» місце в рейтингу - методологія публічна.
Якщо у Вас виникли певні сумніви, Ви можете поставити будь-яке запитання щодо цієї теми безпосередньо автору матеріалу. Анна дуже відповідально ставиться до своєї роботи!

З повагою,
в мене виникли не сумніви, а дикий ржач)
не смішіть ото і не паліться так явно

зи: нагадайте будь ласка хто є кінцевим бенефіціаром сайту мінфін?)
на кого це все розраховано?

а джинса в чому? що з рейтингом не так?
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11076
З нами з: 29.09.19
Подякував: 796 раз.
Подякували: 1687 раз.
 
Профіль
 
1
4
5
  #<1 ... 12628126291263012631
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2534, 2535, 2536
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
25354 17359536
Переглянути останнє повідомлення
Нед 19 жов, 2025 00:45
ihorkyiv
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 137, 138, 139
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
1380 6816373
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 кві, 2025 07:40
Investor_K
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 19:29
3 84147
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.