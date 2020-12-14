|
|
|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
|
Додано: Вів 16 гру, 2025 09:21
Damien написав:Я не против всяких теорий заговора, но все равно непонятно - какую цель преследует Dragon Capital(который владелец фінанс юей та мінфіну), создавая псевдо рейтинг, в котором его самого нет вообще, а на первых местах стоят всем известные Интергал, Столица и DIM?
ну звичайно ж виключно для того, щоб надати вам обʼєктивну та неупереджену інформацію)
це ж Дрегон)
тому не забивайте собі голову всілякими теоріями заговору, смачного)
2
Додано: Вів 16 гру, 2025 14:37
Дюрі-бачі написав: ihorkyiv написав:
Тут наведено приклад, як виглядає кредит під 7% на практиці:
А де тут девальвація? нагадую, що 20 років тому долар був по 5 грн., а зараз - по 42
Приклади великих воєн показують, що після перемоги за 10 років йде девальвація мінімум в 3 рази, а в середньому в 10 разів.
Так, автори статті питання девальвації гривні не порушують, наводячи гіпотетичний приклад. А можливо, покладаються на повоєнну стабільність курсу, зважаючи на незламну і потужну підтримку охочих і рішучих союзників. )
Додано: Вів 16 гру, 2025 17:27
Чому рейтинг?
Чому не Хіт парад?
Василь Іванович нижче ДІМ?
Інтергал угорські об'єкти порахували?
1
2
1
Додано: Вів 16 гру, 2025 17:29
Ірина_ написав:
Анна дуже відповідально ставиться до своєї роботи!
З повагою,
Бажаю Анні чоловіка виконроба
1
2
1
Додано: Вів 16 гру, 2025 17:33
UA написав: Ірина_ написав:
Анна дуже відповідально ставиться до своєї роботи!
З повагою,
Бажаю Анні чоловіка виконроба
Якого чоловіка побажаємо УА?
Неважливо, головне з хорватським паспортом, щоб УА натуралізувати по воззʼєднанню сімʼї.
6
6
4
Додано: Вів 16 гру, 2025 17:56
В первом квартале война кончится.
Все готовы к этому?закупайтесь
3
2
2
Додано: Вів 16 гру, 2025 18:01
Hotab написав: UA написав: Ірина_ написав:
Анна дуже відповідально ставиться до своєї роботи!
З повагою,
Бажаю Анні чоловіка виконроба
Якого чоловіка побажаємо УА?
Неважливо, головне з хорватським паспортом, щоб УА натуралізувати по воззʼєднанню сімʼї.
Mrš svi u pičku materinu !
1
2
1
Додано: Вів 16 гру, 2025 18:04
Бетон написав:
В первом квартале война кончится.
Все готовы к этому?закупайтесь
Ти ж казав, що "сотні тисяч виїдуть за кордон" і в тому числі ти з друзями/знайомими. То може слід почекати, коли подешевшає?
Додано: Вів 16 гру, 2025 18:13
Бетон написав:
В первом квартале война кончится.
Все готовы к этому?закупайтесь
Якого? Року.
Додано: Вів 16 гру, 2025 18:48
fler написав: Бетон написав:
В первом квартале война кончится.
Все готовы к этому?закупайтесь
Ти ж казав, що "сотні тисяч виїдуть за кордон" і в тому числі ти з друзями/знайомими. То може слід почекати, коли подешевшає?
Главное, мне успеть всё скинуть, чем я и занимаюсь
