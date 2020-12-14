RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12629126301263112632
Повідомлення Додано: Вів 16 гру, 2025 09:21

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Damien написав:Я не против всяких теорий заговора, но все равно непонятно - какую цель преследует Dragon Capital(который владелец фінанс юей та мінфіну), создавая псевдо рейтинг, в котором его самого нет вообще, а на первых местах стоят всем известные Интергал, Столица и DIM?
ну звичайно ж виключно для того, щоб надати вам обʼєктивну та неупереджену інформацію)

це ж Дрегон)

тому не забивайте собі голову всілякими теоріями заговору, смачного)
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12071
З нами з: 05.06.16
Подякував: 1316 раз.
Подякували: 2762 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Вів 16 гру, 2025 14:37

  Дюрі-бачі написав:
  ihorkyiv написав:Тут наведено приклад, як виглядає кредит під 7% на практиці:

А де тут девальвація? нагадую, що 20 років тому долар був по 5 грн., а зараз - по 42
Приклади великих воєн показують, що після перемоги за 10 років йде девальвація мінімум в 3 рази, а в середньому в 10 разів.

Так, автори статті питання девальвації гривні не порушують, наводячи гіпотетичний приклад. А можливо, покладаються на повоєнну стабільність курсу, зважаючи на незламну і потужну підтримку охочих і рішучих союзників. )
ihorkyiv
 
Повідомлень: 993
З нами з: 01.05.17
Подякував: 179 раз.
Подякували: 319 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 16 гру, 2025 17:56

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

В первом квартале война кончится.
Все готовы к этому?закупайтесь
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5808
З нами з: 17.12.22
Подякував: 206 раз.
Подякували: 473 раз.
 
Профіль
 
3
2
2
Повідомлення Додано: Вів 16 гру, 2025 18:04

  Бетон написав:В первом квартале война кончится.
Все готовы к этому?закупайтесь

Ти ж казав, що "сотні тисяч виїдуть за кордон" і в тому числі ти з друзями/знайомими. То може слід почекати, коли подешевшає? :wink:
fler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6014
З нами з: 07.08.09
Подякував: 1214 раз.
Подякували: 1337 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 16 гру, 2025 18:13

  Бетон написав:В первом квартале война кончится.
Все готовы к этому?закупайтесь

Якого? Року.
Hotab
 
Повідомлень: 17344
З нами з: 15.02.09
Подякував: 399 раз.
Подякували: 2551 раз.
 
Профіль
 
6
6
4
Повідомлення Додано: Вів 16 гру, 2025 18:48

  fler написав:
  Бетон написав:В первом квартале война кончится.
Все готовы к этому?закупайтесь

Ти ж казав, що "сотні тисяч виїдуть за кордон" і в тому числі ти з друзями/знайомими. То може слід почекати, коли подешевшає? :wink:

Главное, мне успеть всё скинуть, чем я и занимаюсь
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5808
З нами з: 17.12.22
Подякував: 206 раз.
Подякували: 473 раз.
 
Профіль
 
3
2
2
Повідомлення Додано: Вів 16 гру, 2025 19:03

продати активи на дні

  Бетон написав:
  fler написав:
  Бетон написав:В первом квартале война кончится.
Все готовы к этому?закупайтесь

Ти ж казав, що "сотні тисяч виїдуть за кордон" і в тому числі ти з друзями/знайомими. То може слід почекати, коли подешевшає? :wink:

Главное, мне успеть всё скинуть, чем я и занимаюсь

продати активи на дні перед стрімким ростом?
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 41809
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1622 раз.
Подякували: 2870 раз.
 
Профіль
 
1
4
Повідомлення Додано: Вів 16 гру, 2025 19:38

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Бетон написав:Главное, мне успеть всё скинуть, чем я и занимаюсь
головне не це
головне - потім не пожалкувати через помилкове рішення)
більшість, повторююча розхожі штампи і наративи, ніколи не буває права
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12071
З нами з: 05.06.16
Подякував: 1316 раз.
Подякували: 2762 раз.
 
Профіль
 
2
  #<1 ... 12629126301263112632
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2534, 2535, 2536
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
25354 17360882
Переглянути останнє повідомлення
Нед 19 жов, 2025 00:45
ihorkyiv
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 137, 138, 139
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
1380 6817655
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 кві, 2025 07:40
Investor_K
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 19:29
3 84237
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (15304)
16.12.2025 20:06
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.