Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Повідомлення Додано: Вів 16 гру, 2025 22:38

  Hotab написав:

  Hotab написав:
  Бетон написав:В первом квартале война кончится.
Все готовы к этому?закупайтесь

Якого? Року.

Друзенко сказал в 26м
3
2
2
Повідомлення Додано: Вів 16 гру, 2025 22:39

  Damien написав:

  Damien написав:
  Бетон написав:
  Бетон написав:В первом квартале война кончится.
Все готовы к этому?закупайтесь

Ти ж казав, що "сотні тисяч виїдуть за кордон" і в тому числі ти з друзями/знайомими. То може слід почекати, коли подешевшає? :wink:
Главное, мне успеть всё скинуть, чем я и занимаюсь

Спешить продавать надо не сейчас, а когда будет фактически случившееся окончание войны. Это будет пик цен за 10 лет(начиная с 2020). Думаю, что несколько месяцев цены продержаться на пике, до года. А дальше- несколько лет цены только вниз.

Логично.
Подожду ещё
3
2
2
Повідомлення Додано: Вів 16 гру, 2025 23:04

  Бетон написав:

  Бетон написав:
  Hotab написав:
  Бетон написав:В первом квартале война кончится.
Все готовы к этому?закупайтесь

Якого? Року.

Друзенко сказал в 26м


У нас, я смотрю, уже традиция каждый год под Новый год обострение с прогнозами.В прошлом году Гордон, сейчас этот.

Когда-то закончится.
посетитель
 
Повідомлень: 1568
З нами з: 22.12.18
Подякував: 5 раз.
Подякували: 240 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 17 гру, 2025 05:42

  ihorkyiv написав:

  ihorkyiv написав:
  Дюрі-бачі написав:
  The_Rebel написав:Ну і мені потрібна вже з ремонтом
З ремонтом нереально знайти. Я більше орієнтувався на голий бетон новобудов.
Газ і Ощад мені просто відмовили. В Приват не звертався, бо там, на відміну від інших банків, не фіксовані відсотки, що робить програму для мене безглуздою.
  The_Rebel написав:який сенс брати кредит на нерухомість, що будується?

Для мене сенс в тому, що кредит в гривні, а вона може девальвувати за 20 років.

Тут наведено приклад, як виглядає кредит під 7% на практиці:
Пільгова іпотека без ілюзій: для кого «єОселя» працює, а для кого – ні https://hmarochos.kiev.ua/2025/12/15/pi ... a-kogo-ni/
єОселя» вигідна для вас, якщо:
✔ у вас стабільний дохід і фінансова подушка
✔ платіж ≤ 30-35% доходу
✔ плануєте жити там ≥5-10 років
✔ купуєте масмаркет із високою ліквідністю
✔ не переплачуєте за «престижність» забудовника
✔ ви у пільговій категорії або квартира в місті з високим попитом на оренду
Якщо принаймні половина цих пунктів не про вас — «єОселя» може бути більше борговим марафоном, ніж вигідною інвестицією.

Я наразі у процессі , до цого був не раз. наразі це ... у меня закончились культурные буквы. А хто то визжит а пачему так дорого аренда?
Сделай ремонт за СВОИ и потом удивляйся.
п.с. робота кафельщика (приблизно місяць+-)70 грн.
Востаннє редагувалось Vadim_ в Сер 17 гру, 2025 06:04, всього редагувалось 1 раз.
Повідомлення Додано: Сер 17 гру, 2025 05:51

  Damien написав:Спешить продавать надо не сейчас, а когда будет фактически случившееся окончание войны. Это будет пик цен за 10 лет(начиная с 2020). Думаю, что несколько месяцев цены продержаться на пике, до года. А дальше- несколько лет цены только вниз.

сейчас не вниз а после окончания вниз? :?
