Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Бетон написав:В первом квартале война кончится. Все готовы к этому?закупайтесь
Ти ж казав, що "сотні тисяч виїдуть за кордон" і в тому числі ти з друзями/знайомими. То може слід почекати, коли подешевшає? Главное, мне успеть всё скинуть, чем я и занимаюсь
Спешить продавать надо не сейчас, а когда будет фактически случившееся окончание войны. Это будет пик цен за 10 лет(начиная с 2020). Думаю, что несколько месяцев цены продержаться на пике, до года. А дальше- несколько лет цены только вниз.
The_Rebel написав:Ну і мені потрібна вже з ремонтом
З ремонтом нереально знайти. Я більше орієнтувався на голий бетон новобудов. Газ і Ощад мені просто відмовили. В Приват не звертався, бо там, на відміну від інших банків, не фіксовані відсотки, що робить програму для мене безглуздою.
The_Rebel написав:який сенс брати кредит на нерухомість, що будується?
Для мене сенс в тому, що кредит в гривні, а вона може девальвувати за 20 років.
Тут наведено приклад, як виглядає кредит під 7% на практиці: Пільгова іпотека без ілюзій: для кого «єОселя» працює, а для кого – ніhttps://hmarochos.kiev.ua/2025/12/15/pi ... a-kogo-ni/ єОселя» вигідна для вас, якщо: ✔ у вас стабільний дохід і фінансова подушка ✔ платіж ≤ 30-35% доходу ✔ плануєте жити там ≥5-10 років ✔ купуєте масмаркет із високою ліквідністю ✔ не переплачуєте за «престижність» забудовника ✔ ви у пільговій категорії або квартира в місті з високим попитом на оренду Якщо принаймні половина цих пунктів не про вас — «єОселя» може бути більше борговим марафоном, ніж вигідною інвестицією.
Я наразі у процессі , до цого був не раз. наразі це ... у меня закончились культурные буквы. А хто то визжит а пачему так дорого аренда? Сделай ремонт за СВОИ и потом удивляйся. п.с. робота кафельщика (приблизно місяць+-)70 грн.
Damien написав:Спешить продавать надо не сейчас, а когда будет фактически случившееся окончание войны. Это будет пик цен за 10 лет(начиная с 2020). Думаю, что несколько месяцев цены продержаться на пике, до года. А дальше- несколько лет цены только вниз.