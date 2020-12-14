|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Додано: Чет 18 гру, 2025 18:48
kingkongovets написав:
Сьогодні Київрада має ухвалити бюджет столиці на 2026 рік, а також програму економічного та соціального розвитку міста.
Проєкт бюджету Києва запланований на рівні понад 106 млрд грн — це на 16 млрд більше стартового бюджету цього року.
Зокрема, у проєкті бюджету передбачено:
на освіту — майже 38 млрд грн (з урахуванням зростання зарплат педагогів і створенням безпечного освітнього середовища)
на транспортну галузь — понад 21 млрд грн. Тільки дотація на громадський транспорт становить 12 млрд грн
на житлово-комунальну сферу — майже 7,5 млрд грн (ремонт тепломереж, відновлення пошкодженого житла, обʼєктів критичної інфраструктури, енергостійкість)
на соціальний захист — майже 11 млрд грн (підтримка пенсіонерів, людей з інвалідністю, ветеранів, родин захисників, ВПО)
на медицину — 7,3 млрд грн (зокрема, модернізація лікарень, лікування та реабілітація захисників)
на допомогу Збройним силам України — попередньо не менше 2 млрд грн (як і в попередні роки, ця сума — не фінальна. Місто шукатиме можливості для її збільшення — для підтримки військових підрозділів, захисників, захисниць та їхніх родин).
Також у 2026 році за програмою економічного і соціального розвитку міста запланували спрямувати майже 12,9 млрд грн на реалізацію проєктів розвитку в усіх сферах міського господарства.
Віталій Кличко
На компенсацію вкладеного Столаром з КГС пару млрд. грн?
Додано: Чет 18 гру, 2025 18:55
Яка сила примушує потенційного орендаря/покупця дзвонити по об'явам в яких вказано розмір комісії, назву агенції?
На порталах об'яв можна галочку поставити "приватна особа" чи "власник"
Дім ріа навіть відеоперевірку об'яв проводить.
Все одно клюють на об'яви рил. Які в 30-50% фейкові.
Справа не в рилах. Справа в рівні населення.
Додано: Чет 18 гру, 2025 19:19
UA написав:Яка сила примушує потенційного орендаря/покупця дзвонити по об'явам в яких вказано розмір комісії, назву агенції?
На порталах об'яв можна галочку поставити "приватна особа" чи "власник"
Дім ріа навіть відеоперевірку об'яв проводить.
Все одно клюють на об'яви рил. Які в 30-50% фейкові.
Справа не в рилах. Справа в рівні населення.
тупість, обмеженість і банальна лінь - це базові чинники успішності 99% усіх утилітарних додатків і веб сервісів, це вам підтвердить будь-який айтівець
якщо є можливість не вмикати мозок люди його і не вмикають
до речі галку треба ставити не там, а в графі «без комісіі»
а про те що діяльність рилів буде врешті решт упорядкована і ліцензована я пишу вже років 10
ось тільки це скоріш за все буде йти в одному пакеті з визнанням рилів налоговими агентами зі всіма витікаючими, про що я теж вже писав
зи: а де це ви побачили 2 ярди на покриття шкоди Столара і К?
не вигадуйте ото
Додано: Чет 18 гру, 2025 20:26
kingkongovets написав: Faceless написав:
kingkongovets написав:а шо там таке трапилось біля Галактики, хтось в курсі? ледь не потонув там
Біля колій на БВР прорвало водогін ніби.
Біля житлового комплексу «Галактика» у напрямку Березняків утворилося масштабне підтоплення. За словами очевидців, ще годину тому проїзд був повністю сухим, однак за короткий час дорогу залило водою.
Причини різкого підняття рівня води наразі з’ясовуються. Попередньо, це може бути спричинено проривом системи водовідведення.
Рух транспорту значно ускладнений, водіїв закликають бути обережними та за можливості оминати ділянку.
R&B News│
Форум│
Чат
якраз потрапив на момент коли вода стрімко прибувала, навіть трохи очканув
Треба одягати памперси
Додано: Чет 18 гру, 2025 20:29
kingkongovets написав:
Сьогодні Київрада має ухвалити бюджет столиці на 2026 рік, а також програму економічного та соціального розвитку міста.
Проєкт бюджету Києва запланований на рівні понад 106 млрд грн — це на 16 млрд більше стартового бюджету цього року.
Зокрема, у проєкті бюджету передбачено:
на освіту — майже 38 млрд грн (з урахуванням зростання зарплат педагогів і створенням безпечного освітнього середовища)
на транспортну галузь — понад 21 млрд грн. Тільки дотація на громадський транспорт становить 12 млрд грн
на житлово-комунальну сферу — майже 7,5 млрд грн (ремонт тепломереж, відновлення пошкодженого житла, обʼєктів критичної інфраструктури, енергостійкість)
на соціальний захист — майже 11 млрд грн (підтримка пенсіонерів, людей з інвалідністю, ветеранів, родин захисників, ВПО)
на медицину — 7,3 млрд грн (зокрема, модернізація лікарень, лікування та реабілітація захисників)
на допомогу Збройним силам України — попередньо не менше 2 млрд грн (як і в попередні роки, ця сума — не фінальна. Місто шукатиме можливості для її збільшення — для підтримки військових підрозділів, захисників, захисниць та їхніх родин).
Також у 2026 році за програмою економічного і соціального розвитку міста запланували спрямувати майже 12,9 млрд грн на реалізацію проєктів розвитку в усіх сферах міського господарства.
Віталій Кличко
Це при якому курсі доллара?
