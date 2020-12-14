Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
телохранитель бени сейчас охраняет зе, это покаковски и хто на ком стоял?
Бодігарди - звичайні наймані працівники. Можуть в різні часи охороняти абсолютно різних людей, хоч і політичних опонентів. Мій корєш по Бельбеку, махальщик ногами, через 3 роки після початку офіцерської служби десь в 2001 році звільнився і поїхав покоряти Київ. Потім часто бачив його в кадрі то з різними зірками шоубізу, то політиками. Абсолютно різними політиками.
kingkongovets написав:Сьогодні Київрада має ухвалити бюджет столиці на 2026 рік, а також програму економічного та соціального розвитку міста.
Проєкт бюджету Києва запланований на рівні понад 106 млрд грн — це на 16 млрд більше стартового бюджету цього року.
Зокрема, у проєкті бюджету передбачено:
на освіту — майже 38 млрд грн (з урахуванням зростання зарплат педагогів і створенням безпечного освітнього середовища)
на транспортну галузь — понад 21 млрд грн. Тільки дотація на громадський транспорт становить 12 млрд грн
на житлово-комунальну сферу — майже 7,5 млрд грн (ремонт тепломереж, відновлення пошкодженого житла, обʼєктів критичної інфраструктури, енергостійкість)
на соціальний захист — майже 11 млрд грн (підтримка пенсіонерів, людей з інвалідністю, ветеранів, родин захисників, ВПО)
на медицину — 7,3 млрд грн (зокрема, модернізація лікарень, лікування та реабілітація захисників)
на допомогу Збройним силам України — попередньо не менше 2 млрд грн (як і в попередні роки, ця сума — не фінальна. Місто шукатиме можливості для її збільшення — для підтримки військових підрозділів, захисників, захисниць та їхніх родин).
Також у 2026 році за програмою економічного і соціального розвитку міста запланували спрямувати майже 12,9 млрд грн на реалізацію проєктів розвитку в усіх сферах міського господарства.
Віталій Кличко
Приблизно 2% бюджету на ЗСУ Українські чиновники щиро вірять, що війна вже ними виграна, і до Києва не дійде в жодному разі.
Скільки скляних мостів планується збудувати? А скільки км2 плитки перекласти? Керманычи-дерыбанычи обязательно выполнят заветы скоропадского, грушевского, махна и прочих деятелей. Добьют образование, которое получили на шару.
П.С. надо бы отвезти негодяев в Одессу, на пару недель. Чтоб они прочувствовали, что такое война.