RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12633126341263512636
Повідомлення Додано: П'ят 19 гру, 2025 09:31

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Зображення

Сдали бы куняшке коммерцию?
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5820
З нами з: 17.12.22
Подякував: 206 раз.
Подякували: 473 раз.
 
Профіль
 
3
2
2
Повідомлення Додано: П'ят 19 гру, 2025 09:49

Vadim_
телохранитель бени сейчас охраняет зе, это покаковски и хто на ком стоял?


Бодігарди - звичайні наймані працівники. Можуть в різні часи охороняти абсолютно різних людей, хоч і політичних опонентів. Мій корєш по Бельбеку, махальщик ногами, через 3 роки після початку офіцерської служби десь в 2001 році звільнився і поїхав покоряти Київ. Потім часто бачив його в кадрі то з різними зірками шоубізу, то політиками. Абсолютно різними політиками.
Hotab
 
Повідомлень: 17375
З нами з: 15.02.09
Подякував: 401 раз.
Подякували: 2551 раз.
 
Профіль
 
6
6
4
Повідомлення Додано: П'ят 19 гру, 2025 10:07

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Бетон написав:Зображення

Сдали бы куняшке коммерцию?
а що це?
і чому б не здати?
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12079
З нами з: 05.06.16
Подякував: 1316 раз.
Подякували: 2762 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: П'ят 19 гру, 2025 17:35

  kingkongovets написав:
Бетон написав:Зображення

Сдали бы куняшке коммерцию?
а що це?
і чому б не здати?

Та воно то можна. Але як приліпиться назва, читається "куні"
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5820
З нами з: 17.12.22
Подякував: 206 раз.
Подякували: 473 раз.
 
Профіль
 
3
2
2
Повідомлення Додано: П'ят 19 гру, 2025 17:48

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Бетон написав:Та воно то можна. Але як приліпиться назва, читається "куні"

Не бачу мінусів. Це впізнаваність
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 37095
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1500 раз.
Подякували: 8279 раз.
 
Профіль
 
4
9
3
Повідомлення Додано: П'ят 19 гру, 2025 18:03

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Бетон написав:
  kingkongovets написав:
Бетон написав:Зображення

Сдали бы куняшке коммерцию?
а що це?
і чому б не здати?

Та воно то можна. Але як приліпиться назва, читається "куні"
і шо? в тебе з цього приводу якісь комплекси?
головне щоб працювали в рамках законів і платили вчасно
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12079
З нами з: 05.06.16
Подякував: 1316 раз.
Подякували: 2762 раз.
 
Профіль
 
2
  #<1 ... 12633126341263512636
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2534, 2535, 2536
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
25354 17369494
Переглянути останнє повідомлення
Нед 19 жов, 2025 00:45
ihorkyiv
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 137, 138, 139
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
1380 6822489
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 кві, 2025 07:40
Investor_K
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 19:29
3 84635
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (10319)
19.12.2025 18:05
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.