Бетон написав:
Я спихнул грейт и думаю, покупать снова или нет
доки при владі хриплоголосий актьоришка "вайнинєбудєт" з своїми нікчемними "слугами" - жодних змін, жодних реформ тут не буде. Можеш далі купляти нерухомість і продавати її корупціонерам-чиновникам.
Держава йде на дно, проте ще є 1-2 років часу для повного "буль-буль".
Ще нюанс: американці викручують руки нашому верховному покровителю корупції, щоб він організував вибори на самостійній території. Тому що їм остогидла укпаїнська некомпетентність і корупція. Відповідно, зелені дерибанщики, всі ці зеленські, міндичі, баканови, татарови - на виборах отримають не більше 5%. А далі всяке може бути.
Скоро з бензином будуть проблеми на самостійній теритирії.
Очевидно, ціни києвської нерухомості повинні здорожчати, їй же бензин не потрібен, вона на місці стоїть.
П.С. Какие же были багатства и сколько людей на территории бывшей УССР!
Ее дерибанят и обворовывают подчистую 34 года, бомбят и обстреливают ракетами почти 4 года - она все еще держится. Хотя запас прочности с каждым днем все меньше. Опять же, последних 6,5 лет квартального управления с хриплоголосым актеришкой во главе - подняло коррупцию на уровень повыше времен Януковича.
Будет у меня время - напишу книгу "Феномен українського чиновництва: гробовщики хуторянської держави. 35 років занепаду, казнокрадства, злодійства і дешевого популізму"
. На 3-х мовах: українській, російській, англійській. Країна знати своїх хероїв, а планета - своїх негідників. Треба поспішати, написати і надрукувати при цій владі. Наступна влада - накладе табу на будь-які згадки про самостійне управління.