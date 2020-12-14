|
|
|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 20 гру, 2025 18:35
барабашов написав: Бетон написав:
Я спихнул грейт и думаю, покупать снова или нет
Свой с авторским ремонтом?
Хоть на древнюю 56ю финьку(или Патрол) годов так 2008-09 получилось заработать?
Положительное сальдо
-
Бетон
-
-
- Повідомлень: 5826
- З нами з: 17.12.22
- Подякував: 207 раз.
- Подякували: 473 раз.
-
-
Профіль
-
-
3
2
2
Додано: Суб 20 гру, 2025 18:52
Бетон написав:
Я спихнул грейт и думаю, покупать снова или нет
По легенде, ві вроде бі в Польше
-
Vadim_
-
-
- Повідомлень: 4114
- З нами з: 23.05.14
- Подякував: 628 раз.
- Подякували: 510 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Суб 20 гру, 2025 19:06
Бетон написав:Я спихнул грейт и думаю, покупать снова или нет
вітаю з успішною угодою
-
kingkongovets
-
-
- Повідомлень: 12080
- З нами з: 05.06.16
- Подякував: 1316 раз.
- Подякували: 2762 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
Додано: Суб 20 гру, 2025 19:42
kingkongovets написав:
Бетон написав:Я спихнул грейт и думаю, покупать снова или нет
вітаю з успішною угодою
Дякую дякую
-
Бетон
-
-
- Повідомлень: 5826
- З нами з: 17.12.22
- Подякував: 207 раз.
- Подякували: 473 раз.
-
-
Профіль
-
-
3
2
2
Додано: Суб 20 гру, 2025 19:44
Vadim_ написав: Бетон написав:
Я спихнул грейт и думаю, покупать снова или нет
По легенде, ві вроде бі в Польше
Я біл і єсть у кієвє
-
Бетон
-
-
- Повідомлень: 5826
- З нами з: 17.12.22
- Подякував: 207 раз.
- Подякували: 473 раз.
-
-
Профіль
-
-
3
2
2
Додано: Суб 20 гру, 2025 19:48
Бетон написав: Vadim_ написав: Бетон написав:
Я спихнул грейт и думаю, покупать снова или нет
По легенде, ві вроде бі в Польше
Я біл і єсть у кієвє
Київ , я би написав з великої літери
-
Vadim_
-
-
- Повідомлень: 4114
- З нами з: 23.05.14
- Подякував: 628 раз.
- Подякували: 510 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Суб 20 гру, 2025 20:06
Бетон написав: барабашов написав: Бетон написав:
Я спихнул грейт и думаю, покупать снова или нет
Свой с авторским ремонтом?
Хоть на древнюю 56ю финьку(или Патрол) годов так 2008-09 получилось заработать?
Положительное сальдо
Хто б вже йому хоч стару якусь машину купив .. це ж просто пздц, всі питання зводяться до корча «а який у тебе ? А кліренс? А батарея? А їсть? А профіту з квартири вистачило на машину ?»
Невиліковне ..
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 17393
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 401 раз.
- Подякували: 2551 раз.
-
-
Профіль
-
-
6
6
4
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|25354
|17372088
|
|
|1380
|6824183
|
|
|3
|84756
|
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim
|