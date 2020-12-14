|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Додано: Нед 21 гру, 2025 17:03
в мене теж є питання, хоча маю дуже великі сумніви, що тут є хтось, хто може дати на нього адекватну відповідь, проте менше з тим:
якщо б ви мали можливість продати вашу квартиру за суму, якої цілком вистачить на пристойний будинок під Києвом, то що б ви зробили?
1) продали б і купили будинок?
2) продали б і жили в оренді?
3) не продавали?
Додано: Нед 21 гру, 2025 17:13
kingkongovets написав:
в мене теж є питання, хоча маю дуже великі сумніви, що тут є хтось, хто може дати на нього адекватну відповідь, проте менше з тим:
якщо б ви мали можливість продати вашу квартиру за суму, якої цілком вистачить на пристойний будинок під Києвом, то що б ви зробили?
1) продали б і купили будинок?
2) продали б і жили в оренді?
3) не продавали?
Біг теряя сандали, но там есть НО, і я прибіг , не жалкую.
уход за ділянкою , бурьяни ростуть без полива и ухода, або сам або гроші
Додано: Нед 21 гру, 2025 17:19
Бетон написав:
Купувати чи не купувати? Що скажете?
В бюджеті 65..80 куе це варшавський, грейт, перфект таун на теремках, окланд на севастопольській
Купуй, навіть якщо буде результаті профіту 0, то хоч буде чим зайнятися, а не депресувати
Додано: Нед 21 гру, 2025 17:20
Vadim_ написав:
в мене теж є питання, хоча маю дуже великі сумніви, що тут є хтось, хто може дати на нього адекватну відповідь, проте менше з тим:
якщо б ви мали можливість продати вашу квартиру за суму, якої цілком вистачить на пристойний будинок під Києвом, то що б ви зробили?
1) продали б і купили будинок?
2) продали б і жили в оренді?
3) не продавали?
Біг теряя сандали, но там есть НО, і я прибіг , не жалкую.
уход за ділянкою , бурьяни ростуть без полива и ухода, або сам або гроші
Бетон щодо тебе правий на 100%
