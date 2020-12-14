RSS
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Повідомлення Додано: Нед 21 гру, 2025 17:13

  kingkongovets написав:в мене теж є питання, хоча маю дуже великі сумніви, що тут є хтось, хто може дати на нього адекватну відповідь, проте менше з тим:

якщо б ви мали можливість продати вашу квартиру за суму, якої цілком вистачить на пристойний будинок під Києвом, то що б ви зробили?

1) продали б і купили будинок?
2) продали б і жили в оренді?
3) не продавали?

Біг теряя сандали, но там есть НО, і я прибіг , не жалкую.
уход за ділянкою , бурьяни ростуть без полива и ухода, або самруками або гроші,дуже важко але приємно, камасутра
Востаннє редагувалось Vadim_ в Нед 21 гру, 2025 17:23, всього редагувалось 1 раз.
Vadim_
Повідомлення Додано: Нед 21 гру, 2025 17:19

не депресувати

  Бетон написав:Купувати чи не купувати? Що скажете?
В бюджеті 65..80 куе це варшавський, грейт, перфект таун на теремках, окланд на севастопольській

Купуй, навіть якщо буде результаті профіту 0, то хоч буде чим зайнятися, а не депресувати
flyman
Повідомлення Додано: Нед 21 гру, 2025 17:20

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Vadim_ написав:
  kingkongovets написав:в мене теж є питання, хоча маю дуже великі сумніви, що тут є хтось, хто може дати на нього адекватну відповідь, проте менше з тим:

якщо б ви мали можливість продати вашу квартиру за суму, якої цілком вистачить на пристойний будинок під Києвом, то що б ви зробили?

1) продали б і купили будинок?
2) продали б і жили в оренді?
3) не продавали?

Біг теряя сандали, но там есть НО, і я прибіг , не жалкую.
уход за ділянкою , бурьяни ростуть без полива и ухода, або сам або гроші
Бетон щодо тебе правий на 100%
kingkongovets
Повідомлення Додано: Нед 21 гру, 2025 17:22

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

kingkongovets написав:в мене теж є питання, хоча маю дуже великі сумніви, що тут є хтось, хто може дати на нього адекватну відповідь, проте менше з тим:

якщо б ви мали можливість продати вашу квартиру за суму, якої цілком вистачить на пристойний будинок під Києвом, то що б ви зробили?

1) продали б і купили будинок?
2) продали б і жили в оренді?
3) не продавали?
Тільки якщо є інша квартира, бо будинок треба як доповнення, а не як безальтернативний варіант
Варіант продати і жити в оренді - нє, хай мені скільки завгодно розказують про нібито вигідність, я старовєр
Faceless
Повідомлення Додано: Нед 21 гру, 2025 17:32

  Бетон написав:Купувати чи не купувати? Що скажете?
В бюджеті 65..80 куе це варшавський, грейт, перфект таун на теремках, окланд на севастопольській

Варшавський особисто для себе закрив на зараз.Як на мене він вже переоцінений.Але ж це особиста думка, в тебе в цьому досвіду як я розумію більше.
Повідомлення Додано: Нед 21 гру, 2025 17:39

  kingkongovets написав:в мене теж є питання, хоча маю дуже великі сумніви, що тут є хтось, хто може дати на нього адекватну відповідь, проте менше з тим:

якщо б ви мали можливість продати вашу квартиру за суму, якої цілком вистачить на пристойний будинок під Києвом, то що б ви зробили?

1) продали б і купили будинок?
2) продали б і жили в оренді?
3) не продавали?


Це ж все залежить від цілей.Продати квартиру і купити будинок щоб що?Для себе що б жити ? Я б ні.Здавати в аренду? Однозначно ні.

Напевно пункт 3 :)

Напевно пункт 3 :)
Повідомлення Додано: Нед 21 гру, 2025 18:24

  kingkongovets написав:в мене теж є питання, хоча маю дуже великі сумніви, що тут є хтось, хто може дати на нього адекватну відповідь, проте менше з тим:

якщо б ви мали можливість продати вашу квартиру за суму, якої цілком вистачить на пристойний будинок під Києвом, то що б ви зробили?

1) продали б і купили будинок?
2) продали б і жили в оренді?
3) не продавали?

Это особый талант, обосрать других и возвысить себя уже даже в самом вопросе. :D
Damien
Повідомлення Додано: Нед 21 гру, 2025 18:42

  kingkongovets написав:в мене теж є питання, хоча маю дуже великі сумніви, що тут є хтось, хто може дати на нього адекватну відповідь, проте менше з тим:

якщо б ви мали можливість продати вашу квартиру за суму, якої цілком вистачить на пристойний будинок під Києвом, то що б ви зробили?

1) продали б і купили будинок?
2) продали б і жили в оренді?
3) не продавали?


4) купити будинок у Києві
pesikot
Повідомлення Додано: Нед 21 гру, 2025 18:51

  kingkongovets написав:в мене теж є питання, хоча маю дуже великі сумніви, що тут є хтось, хто може дати на нього адекватну відповідь, проте менше з тим:

якщо б ви мали можливість продати вашу квартиру за суму, якої цілком вистачить на пристойний будинок під Києвом, то що б ви зробили?

1) продали б і купили будинок?
2) продали б і жили в оренді?
3) не продавали?

Якщо є гроші і здоровья
Я збудував будинок. доглядаю 14 років , які ва ще потрібні поради ????????????????????
Vadim_
