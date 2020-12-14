RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12636126371263812639
Повідомлення Додано: Нед 21 гру, 2025 22:32

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

foxluck написав:Купи іншу квартиру, якщо так хочеться продати теперішню. Не обов'язково ж будинок за містом.

Ще аргумент за квартиру - вона набагато ліквідніша за будинок, якщо треба продати. А в поточних умовах це може бути важливо.


якщо чесно - мені наразі більше всього подобається варіант з орендою
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12087
З нами з: 05.06.16
Подякував: 1316 раз.
Подякували: 2762 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Нед 21 гру, 2025 22:37

Це було би мабуть вірно, якщо би ви зараз жили за кордоном.
Це реально нормальна практика.
Але коли «маститий» рієлтор ставить так питання - виглядає зовсім несолідно.
Востаннє редагувалось akurt в Пон 22 гру, 2025 05:42, всього редагувалось 1 раз.
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11621
З нами з: 12.02.09
Подякував: 4098 раз.
Подякували: 1523 раз.
 
Профіль
 
1
2
7
Повідомлення Додано: Нед 21 гру, 2025 22:59

  kingkongovets написав:
foxluck написав:Я не продавав би. При тому що коли був молодше (в інтервалі 20-30 років) жив в будинку. Це залежить від:
* Стадії життя - в мене дитина в школу ходить, в Києві кращі + всілякі гуртки
* По будинку займатися підтримкою/обслуговуванням - морока.
* В гарному місці в центрі міста жити комфортніше, швидше доставатися куди треба
в мене був будинок в Ірпені, в якому я прожив 5 років, та й зараз маю дачу, тому що таке будинок і всі його плюси та мінуси знаю на власному досвіді

але за пораду дуже дякую

зи: єдиний мінус моєї квартири - вона занадто велика та ще й дворівнева, що дратує
а тут ще й дуже солодка пропозиція (іноземець купив квартиру в моєму будинку і моя мансарда йому підходить під офіс)

ділема бл

Мало вихідних даних і мета невідома.
Хоча б в загальних рисах.

Але вашу квартиру я б продав би в любому випадку, тим більше, що вона вам не потрібна
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5830
З нами з: 17.12.22
Подякував: 207 раз.
Подякували: 473 раз.
 
Профіль
 
3
2
2
Повідомлення Додано: Нед 21 гру, 2025 23:10

akurt


Але коли «маститий» рієлтор,


Він не ріелтор )
Але все одно нагадало..
- пацани, а ви знаєте що жінки кажуть , коли бачать великий член?
- ні
- а я знаю 😅
Без образ, поржати))
Hotab
 
Повідомлень: 17396
З нами з: 15.02.09
Подякував: 401 раз.
Подякували: 2552 раз.
 
Профіль
 
6
6
4
Повідомлення Додано: Пон 22 гру, 2025 03:58

  kingkongovets написав:в мене теж є питання, хоча маю дуже великі сумніви, що тут є хтось, хто може дати на нього адекватну відповідь, проте менше з тим:

якщо б ви мали можливість продати вашу квартиру за суму, якої цілком вистачить на пристойний будинок під Києвом, то що б ви зробили?

1) продали б і купили будинок?
2) продали б і жили в оренді?
3) не продавали?


Такий вибір стояв у моїх добрих знайомих (пара за 50, діти виросли, є внуки), бо дуже хотіли під пенсію власний будинок і щоб була своя зона для барбекю та трохи займатися квітами/розсадою, баня і тп. У підсумку обрали варіант 4: докласти ще грошей і купити будинок, але не під Києвом, у Києві. Це було ще до війни, і в принципі не жаліють. Хоч територіально і далі від центру, ніж була квартира
The_Rebel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 871
З нами з: 01.06.19
Подякував: 124 раз.
Подякували: 224 раз.
 
Профіль
 
2
1
Повідомлення Додано: Пон 22 гру, 2025 07:23

  Frant написав:
  kingkongovets написав:дякую всім хто відповів, навіть не очікував на такі повні та аргументовані поради

буду думати далі

Випий стакан коньяку. Зразу знайдеш вірне рішення.
Якщо не знайдеш, випий ще один стакан!


у мене є квартира сучасна і будинок , якби у будинку за 14 років набридло то переїхав у квартиру але зовсім не тягне , у будинку витрати більші але комфортніше ,саме головне це розташування і якщо збудуєте з 0 , нагляделся на построенніе на продажу :shock:
Vadim_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4135
З нами з: 23.05.14
Подякував: 629 раз.
Подякували: 511 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 22 гру, 2025 10:43

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Майстри на вагу золота: київські плитковики та електрики заробляють до 70 000 грн і відмовляються від VIP-замовлень
Мобілізація призвела до колосального дефіциту кадрів у сфері ремонту, змусивши ціни злетіти до «космічного» рівня. Фахівці розповіли, як майстри диктують умови, а клієнти тижнями чекають на візит.

https://tsn.ua/amp/exclusive/maystry-na ... 80160.html
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12087
З нами з: 05.06.16
Подякував: 1316 раз.
Подякували: 2762 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Пон 22 гру, 2025 13:33

kingkongovets

вчера видел объявление
набирают на обучение на водителя троллейбуса. ЗП 30-50тыс, обучение 3 месяца бесплатно,
ну и конечно — бронь, отпуск, белая зп, вся фигня.
там одна проблема — это график работы, или с раннего утра или до позднего вечера смены.
но всяко проще чем грузчиком каким и прятаться от ТЦК
smdtranz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 728
З нами з: 05.08.13
Подякував: 13 раз.
Подякували: 119 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Пон 22 гру, 2025 13:47

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

smdtranz написав:kingkongovets

вчера видел объявление
набирают на обучение на водителя троллейбуса. ЗП 30-50тыс, обучение 3 месяца бесплатно,
ну и конечно — бронь, отпуск, белая зп, вся фигня.
там одна проблема — это график работы, или с раннего утра или до позднего вечера смены.
но всяко проще чем грузчиком каким и прятаться от ТЦК
а памʼятаєте як дехто тут глузував з прибутків «врозеточників»?
отож
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12087
З нами з: 05.06.16
Подякував: 1316 раз.
Подякували: 2762 раз.
 
Профіль
 
2
  #<1 ... 12636126371263812639
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Vadim_ і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2534, 2535, 2536
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
25354 17378541
Переглянути останнє повідомлення
Нед 19 жов, 2025 00:45
ihorkyiv
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 137, 138, 139
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
1380 6826721
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 кві, 2025 07:40
Investor_K
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 19:29
3 84942
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (10388)
22.12.2025 15:01
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.