там далеко не одна паникерша, це схоже на масштабну інформаційну кампанію, я це вже чув від 3х рилів
Додано: Вів 23 гру, 2025 08:32
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Додано: Вів 23 гру, 2025 09:05
ККЦ - основний проповідник корупції і непотизму (кумовства) - тут.
Він настільки звикся з цими ганебними явищами, що навіть їх не помічає і вважає нормою.
Додано: Вів 23 гру, 2025 09:30
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
рыл:
Грейт 7 эт, [23.12.2025 09:21]
Ця квартира продається в евро,рахуйте скільки буде в доларах сьогодні
Плюс податки та моі 2,5% відсотків
Крос курс сьогодні 1.175/1.182
93 куе. ввбще ненормальная
Додано: Вів 23 гру, 2025 10:30
Я еще с 2011, с момента регистрации, пишу: при таком ничтожном бесхозяйственном дерибанном безответственном управлении - эта страна должна полностью исчезнуть.
Страну, СССРовское наследство - наследники грушевского, скоропадского, винниченка - растащили по маеткам. И огородили их 4-м заборами, чтоб холопы не видели, как живут "слуги народа"
Самостийная псевдоэлита создала примитивную систему управлению, по принципу негативной селекции. Чем человек тупее, необразованнее, неграмотнее - тем больше шансов у него занять высокие руководящие должности. Последняя генерация укро-управленцев - просто полный капец. Торговки с базара на должностях министров экономики и премьер-министров. Поэтомиу за 11 летвойны собственных ракет не было и не будет. Дальних и средних БПЛА - тоже не будет в заметном на ход войны количестве.
Тотальные коррупция, кумовство и полуграмотность управленцев имеют два тяжелейших следствия: низкие зарплаты и народ валом валит подалее от самостийных дерибанщиков, на все 4 стороны светы. Во вторых, высокотехнологичная экономика не может развиваться, раз дипломы покупаются, и не только дипломы.
В общем, одна беда с самостийными керманычами.
Mene, tekel, fares!
Горе побежденным!
