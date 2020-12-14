|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Додано: Вів 23 гру, 2025 17:41
Хомякоид написав: rjkz написав: BIGor написав:
Апарат, секретаріат, управління... І це все може займати і 500 тис. чиновників! Країна вже зменшилась по населенню з 52 млн до 35 млн., стільки так високооплачуваних дармоїдів вже не треба.
Официально перепись населения была в 2001 году и по ней в Украине было 48 млн.
Это с Донбассом и Крымом.
Ежегодная "естественная" убыль, то есть превышение смертности над рождаемостью, на середину 2010-х была около 250 тысяч в год.
То есть, если взять интерполяцию что на начало 00-х она была меньше, а к настоящему моменту больше, то по этому фактору население сократилось на грубо 6 млн человек.
Население Крыма в 2013 году примерно 2 млн. Население Донбасса примерно 6,5 млн на 2013 год. Грубо, по мнению Бига (если кто помнит его) на Донбассе примерно 80% на момент Майдана были за рашу и соответственно остались там или уехали в рашу. Ок, 5,5 млн. Крым - ситуация еще хуже, там еше до Майдана было большинство с двухголовой курицей параллельно с паспортом Украины.
Можно спорить о пределах, давайте грубо возьмем 7млн минуса после 2014 года. Тут надо сделать оговорку, что до начала большой войны не весь Донбасс был захвачен и часть населения поменяла свою "ориентацию" на проукраинскую с тридвараской. Поэтому оптимистично для Украины "потеряно" пусть будет 4 млн
. Остальные переместились на неоккупированную часть.
Дальше абсолютно труднооцениваемый фактор - эмиграция.
Официально из Украины на ПМЖ (когда-то попадалась цифИрь) уезжало примерно 2600 человек в год. Что явный гон. Для того, чтобы попасть в эту стату, человек должен был пройти 3-х месячную тягомотину бюрократии и получить в паспорт штамп "выезд на ПМЖ". Реально практически никто это не делал. Просто выезжали. И государство Украина их "видит" "туристами", которые временно выехали.
Самое интересное, что если эти люди уже стали гражданами других стран или даже умерли, то украинский госстат об этом не в курсе.
Я ради интереса в середине 2010-х вводил в поиске людей, которые давным давно уехали и уже имели паспорта США. Они оказывает все еше граждане Украины и даже зарегистрированы по своим киевским адресам.
Так что украиская статистика - это гон.
Чисто наугад, могу прикинуть, что после Майдана и до начала большой войны из Украины как на заработки так и в эмиграцию (в обоих случаях они перестали фактически быть резидентами Украины)могло уехать 4-6 млн. Пусть будет среднее - 5млн.
Кто-то может называть любые другие цифры, они все непроверяемые. Равно как и моя.
По временно-постоянному выезду после начала войны трудно говорить, называется и 6 и 10 млн. Давайте возьмем 6 млн.
Про потери от военных действий морально тяжело говорить, поэтому в этом контексте не будем их упоминать.
48-6-4-5-6= 27 млн - оптимистичное число населения Украины на данный момент.
Пессимистичное - 22 млн.
Все очень прикидочно, спорить нет смысла, потому как недоказуема никакая точка зрения.
Так і писали найбільш адекватні аналітики що населення менше 30 млн.
Що з цим далі робити незрозуміло.
Поки на верхах все обсіли міндичі і ко ситуація не покращиться.
Еще печальней - возрастной состав оставшегося населения.
Оно очень сильно "повзрослело".
То есть, экономическая активность падает, а "естественная" убыль возростает и скорость снижения населения также возрастает.
Додано: Вів 23 гру, 2025 17:53
rjkz
населения много и не надо.
ну будет не 50 млн а 5. и что? в Исландии 300 тыс и хорошо живут, в Израиле миллионов 7 и стоят против всех соседей нормально.
тысячи сел будут перепаханы в поля или заростут лесом. не нужно будет содержать всю эту инфраструктуру.
вопрос лишь в качестве оставшегося населения. чтобы это были не алкаши и дармоеды, а приличные образованные люди. ну и государство должно поощрять это.
давно уже пора поощрять экономически переезд из сел в города. а не возиться с популистским «возрождением села»
Додано: Вів 23 гру, 2025 18:01
smdtranz написав:rjkz
населения много и не надо.
ну будет не 50 млн а 5. и что? в Исландии 300 тыс и хорошо живут, в Израиле миллионов 7 и стоят против всех соседей нормально.
тысячи сел будут перепаханы в поля или заростут лесом. не нужно будет содержать всю эту инфраструктуру.
вопрос лишь в качестве оставшегося населения. чтобы это были не алкаши и дармоеды, а приличные образованные люди. ну и государство должно поощрять это.
давно уже пора поощрять экономически переезд из сел в города. а не возиться с популистским «возрождением села»
+1
Додано: Вів 23 гру, 2025 18:08
помните я интересовался по чем можно продать 1к на позняках.
так вот:
вести с полей.
продажа 1к на позняках, под ремонт, дом 99г.
цена за метр $1570
Продалась за пол часа. Только выставил объяву, позвонили, на просмотр, дали задаток.
Сделка закрылась через несколько дней.
Додано: Вів 23 гру, 2025 20:10
Олежан написав:
помните я интересовался по чем можно продать 1к на позняках.
так вот:
вести с полей.
продажа 1к на позняках, под ремонт, дом 99г.
цена за метр $1570
Продалась за пол часа. Только выставил объяву, позвонили, на просмотр, дали задаток.
Сделка закрылась через несколько дней.
пану Франту наверное перед прочтением надо сходить или в магаз или аптеку
Додано: Вів 23 гру, 2025 20:17
kingkongovets написав:
там далеко не одна паникерша, це схоже на масштабну інформаційну кампанію, я це вже чув від 3х рилів
вброшу)))
дочка соседей имеет квартиру в НА
на прошлой неделе видел, грит отопление нет, воды нет, э/э нет сутками лифты не работают
живет в том доме где с месяц назад повылетали окна от прилета, у нее тоже
но она поменяла, а соседи-собственники которые многие за границей нет(им пох), и теперь треш полный
УК говорит что отопление включит пАпизже...может быть...
по э/з вообще грит треш, УК грит что аварийные, может не быть сутки, а по графикам все норм...
короче модная/инстаграмная/дорогая НА полный фулшит как Я всегда и говорил
за пенопластовыми фасадами новодела для лохов ничего нет)))
Додано: Вів 23 гру, 2025 20:20
Олежан написав:
помните я интересовался по чем можно продать 1к на позняках.
так вот:
вести с полей.продажа 1к на позняках, под ремонт, дом 99г.
цена за метр $1570
Продалась за пол часа.
Только выставил объяву, позвонили, на просмотр, дали задаток.
Сделка закрылась через несколько дней.
пздеж 146го левела)))
Додано: Вів 23 гру, 2025 20:48
smdtranz написав:rjkz
населения много и не надо.
ну будет не 50 млн а 5. и что? в Исландии 300 тыс и хорошо живут, в Израиле миллионов 7 и стоят против всех соседей нормально.
тысячи сел будут перепаханы в поля или заростут лесом. не нужно будет содержать всю эту инфраструктуру.
вопрос лишь в качестве оставшегося населения. чтобы это были не алкаши и дармоеды, а приличные образованные люди. ну и государство должно поощрять это.
давно уже пора поощрять экономически переезд из сел в города. а не возиться с популистским «возрождением села»
Исландия на острове и на нее никто не нападает.
Если США или другая сторона будет обеспечивать Украину авиацией и другим вооружением как обеспечивают Израиль США тогда можно и с 10 млн. жить.
Ну и Израиль в 20 раз меньше Украині по площади.
Если сейчас с 30 млн. солдатов набрать не получеться, то с 10 млн. как набрать вояк ?
Додано: Вів 23 гру, 2025 22:21
Хомякоид
ну Израилю с 7 млн как-то ж получается. придется убирать халяву и популизм, раздачу инвалидностей всем подряд и броней, повышать рождаемость, придумывать какую-то идею, за которую люди пойдут воевать или которую захотят защищать, запускать масштабную пропаганду трезвости и не курения, чтоб здоровье было получше у народа, и многое другое. короче все то, что и так надо делать ради будущего. а так конечно рассчитывать, что все пойдут добровольно в армию защищать страну с самыми низкими зарплатами в Европе, как-то самонадеянно, мягко говоря.
ну и конечно, делать ядерное оружие, наплевав на все писки из-за границы, чтоб сюда не совали свое рыло всякие черти с востока.
Додано: Сер 24 гру, 2025 09:11
Прохожий написав: Олежан написав:
помните я интересовался по чем можно продать 1к на позняках.
так вот:
вести с полей.продажа 1к на позняках, под ремонт, дом 99г.
цена за метр $1570
Продалась за пол часа.
Только выставил объяву, позвонили, на просмотр, дали задаток.
Сделка закрылась через несколько дней.
пздеж 146го левела)))
хахаха
все что требовалось доказать об аналитиках данного форума)
можешь считать что хочешь
главное факт и кэш на руках
