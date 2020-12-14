|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Додано: Сер 24 гру, 2025 17:14
Те що новопечерьські липки не відключають від електрики вже не є темою про нерухомість?
Привабливість окремих ЖК від цього зовсім не залежить?
Дивно.
Додано: Сер 24 гру, 2025 17:40
Господар Вельзевула написав: Бетон написав:
А поки я буду стригти вас на бабло)
Узнаю брата Бетона!
Именно этим и следует заниматься. А то упал духом.
Вот скажи-Грейт продал и жизнь улучшилась? Я ж такой самый-пока бабло капает
, то и остальное вполне себе ниче так.
от ЭТОЙ "мелочи" зависит почти вся жизнь
бабло побеждает зло(с)
Додано: Сер 24 гру, 2025 18:27
Господар Вельзевула написав: Бетон написав:
А поки я буду стригти вас на бабло)
Узнаю брата Бетона!
Именно этим и следует заниматься. А то упал духом.
Вот скажи-Грейт продал и жизнь улучшилась? Я ж такой самый-пока бабло капает, то и остальное вполне себе ниче так.
Деньги не имеют значения.
Кто вернёт мне 4 года жизни?
Мне нравится созидание, когда из картинки появляется реальность. Это и поднятие металлических предметов в зале, не даёт сойти с ума
Додано: Сер 24 гру, 2025 18:42
Бетон написав:
Деньги не имеют значения.
Господар Вельзевула написав: Бетон написав:
А поки я буду стригти вас на бабло)
Узнаю брата Бетона!
Именно этим и следует заниматься. А то упал духом.
Вот скажи-Грейт продал и жизнь улучшилась? Я ж такой самый-пока бабло капает, то и остальное вполне себе ниче так.
Кто вернёт мне 4 года жизни?
Мне нравится созидание, когда из картинки появляется реальность. Это и поднятие металлических предметов в зале, не даёт сойти с ума
Суходрочька какая то , даже обижаете сильно коллег по форуму
