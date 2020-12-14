RSS
П'ят 26 гру, 2025 19:51

  барабашов написав:Так их же не вывезти проблема хоть ЮСДТ, хоть криптой, хоть на карте(50ти разных к примеру банков/людей), да хоть нал за 3%
Проблема ЕСо-бюрократам доказать легальность денег.

ани этого не обещали и тем не менее...
Vadim_
П'ят 26 гру, 2025 20:29

  барабашов написав:Так их же не вывезти проблема хоть ЮСДТ, хоть криптой, хоть на карте(50ти разных к примеру банков/людей), да хоть нал за 3%
Проблема ЕСо-бюрократам доказать легальность денег.

лет десять назад в пиццерии в Италии попытался рассчитаться за компанию(сидели с новыми итальянскими родственниками) и достал из кармана 500ойро...
...выражение этих лиц не могу забыть до сих пор)))
после этого мне нигде не приходилось платить, сразу выхватывали счета чтобы я не взял), но смотрели все очень настороженно...
а дочку родители мужа потом долго пытали чем занимается твой папа? оружие/наркотики?
она отшучивалась - коза ностра)))
короче с 2мя пятисотками так и вернулся домой
прям лайфхак получился "как на шару побухать в Италии" )))
П'ят 26 гру, 2025 20:32

  Vadim_ написав:
  Бетон написав:
  Бетон написав:Знакомые и соседи по ЖК, в т.ч. бывшая, планируют продавать недвижимость и выводить средства за границу только после восстановления полноценного SWIFT-перевода. До этого момента объекты сдаются в аренду.
Это вы не очень хотите выводить.
Да, SWIFT не работает.
Но есть P2P с комиссией порядка 1%, по 100к гривен в валютном эквиваленте на банк в месяц.
Условно говоря 10 банков = больше 20к баксов в месяц.
Причем в "Европе" это уже будут белые деньги на вашем счете (если слать на свою же карту иа свое имя и сохранять квитанции).

Да, я так вывел тыщ 20 всего. Приват, моно и ещё какой-то банк. С долларовой карты на карту польского банка
Опасно.
Мне уже блокировали счета в 23 году.

Card-to-card НЕ равно банковский перевод.
тип операции: card transfer / incoming card payment
нет назначения платежа, договора, реквизитов отправителя (IBAN, банк)

100 % триггер на:
вопросы
блокировку
запрос объяснений
иногда закрытие счёта (особенно Millennium, как у меня)


А представьте 450 куе вывозить?

Люди просто не хотят рисковать.

Камазом

Помню, покупал квартиру — продавец припёрся со спортивной сумкой литров на 50 😄
Бабуля-конспиратор: звонит деду и шёпотом
«Капуста на месте, грузи в сумку».
Заходит на сделку дед в шапке‑петушке «динамо», с огромной сумкой, агент 007
Кладу жалкий квадратик из нескольких пачек в сумку, с ржачем провожая взглядом спецагента в петушке

Но самый смешной случай был, когда я впервые в жизни продал недвижимость - дом, который строил мучительно. На сделку приехал Саша. 100 куе он просто напихал в,карманы штанов. Пока мы с ним шли в банк оплатить налоги, бабло торчало и выпадало из карманов, а он травил смешные истории и пихал его обратно, чувствуя себя комфортно и весело
П'ят 26 гру, 2025 20:37

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Бетон написав:Помню, покупал квартиру — продавец припёрся со спортивной сумкой литров на 50 😄
Бабуля-конспиратор: звонит деду и шёпотом
«Капуста на месте, грузи в сумку».
Заходит на сделку дед в шапке‑петушке «динамо», с огромной сумкой, агент 007
Кладу жалкий квадратик из нескольких пачек в сумку, с ржачем провожая взглядом спецагента в петушке

зато деда на гоп-стоп не взяли после сделки в отличии от тебя)))
О - опыт
"и опыт сын ошибок трудных, и гений парадоксов друг"(с)
все уже когда-то было, учись)
П'ят 26 гру, 2025 20:38

  Бетон написав:Знакомые и соседи по ЖК, в т.ч. бывшая, планируют продавать недвижимость и выводить средства за границу только после восстановления полноценного SWIFT-перевода. До этого момента объекты сдаются в аренду.
Пока средства остаются в украинской юрисдикции и работают внутри страны, это нельзя назвать эмиграцией капитала в полном смысле


Наскiльки розумiю, люди в останнi роки виводили капiтал разом з власною тушкою, коли основним драйвером був тимчасовий захист в ЄС.
Тобто продали квартиру в Українi, вклали грошi на даунпеймент в ЄС, та працюють над отриманням ПМЖ в ЄС.

Коли SWIFT буде працювати, то тимчасового захисту та полегшеного шляху до ПМЖ вже не буде.

Який тодi буде сенс виводити грошi в iноземний банк як туристу?
Покласти в банк пiд 0.1% щоб кошти жерла iнфляцiя, з ризиком втрати доступу?
П'ят 26 гру, 2025 20:41

  Бетон написав:Люди просто не хотят рисковать.

Камазом[/quote]
Помню, покупал квартиру — продавец припёрся со спортивной сумкой литров на 50 😄
Бабуля-конспиратор: звонит деду и шёпотом
«Капуста на месте, грузи в сумку».
Заходит на сделку дед в шапке‑петушке «динамо», с огромной сумкой, агент 007
Кладу жалкий квадратик из нескольких пачек в сумку, с ржачем провожая взглядом спецагента в петушке[/quote]
могли тупо убить , какой смех
П'ят 26 гру, 2025 20:45

  Бетон написав:Люди просто не хотят рисковать.

Камазом[/quote]
Помню, покупал квартиру — продавец припёрся со спортивной сумкой литров на 50 😄
Бабуля-конспиратор: звонит деду и шёпотом
«Капуста на месте, грузи в сумку».
Заходит на сделку дед в шапке‑петушке «динамо», с огромной сумкой, агент 007
Кладу жалкий квадратик из нескольких пачек в сумку, с ржачем провожая взглядом спецагента в петушке[/quote]
помню как в маскве деньги за новый крузак привезли в прицепе
П'ят 26 гру, 2025 20:47

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Когда то покупал квартиру у милой интеллигентной бабули. Она аккуратно положила пачки в солидный чёрный пакет со статусной надписью BMW и села в метро. Я спросил у неё, не боится ли она это делать. "А кто на меня подумает" ответила она
П'ят 26 гру, 2025 20:51

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Бетон написав:Когда то покупал квартиру у милой интеллигентной бабули. Она аккуратно положила пачки в солидный чёрный пакет со статусной надписью BMW и села в метро. Я спросил у неё, не боится ли она это делать. "А кто на меня подумает" ответила она
Співробітники районних всіляких судів можуть в метро перевозити речові докази, в тому числі бабло, всяке буває
П'ят 26 гру, 2025 20:53

  Бетон написав: смешные истории и пихал его обратно, чувствуя себя комфортно и весело

а вы хотели огнестрел и приключения
