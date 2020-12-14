Додано: П'ят 26 гру, 2025 23:41

посетитель написав: Бетон написав: Бетон написав: Помню, покупал квартиру — продавец припёрся со спортивной сумкой литров на 50 😄

Бабуля-конспиратор: звонит деду и шёпотом

«Капуста на месте, грузи в сумку».

Заходит на сделку дед в шапке‑петушке «динамо», с огромной сумкой, агент 007

Кладу жалкий квадратик из нескольких пачек в сумку, с ржачем провожая взглядом спецагента в петушке

зато деда на гоп-стоп не взяли после сделки в отличии от тебя)))

О - опыт

"и опыт сын ошибок трудных, и гений парадоксов друг"(с)

Меня чуть не убили. Так что я недорого заплатил. Когда в тебя направляют ствол, запоминается на всю жизнь.

70 куе +- за жизнь разве дорого? За такие-то ощущения

Это после продажи квартиры? Можно подробнее?

Во время покупки на подвысоцкого 4в. Перед подписанием договора, в одном из зданий, автоматически закрылись замки и вооружённые преступники завладели деньгами.Несколько бандитов сидит, конечно в харьковской колонии. Но денег, имущества нет. У этой группировки есть покровители в росии, часть из них там скрылась.Ничего интересногоНужно запомнить одно.Любое преступление с деньгами - по наводке. Можете ездить с пакетом "майка" с овощного отдела супермаркета, набив его долларами, можете напихать долларами карманы, вы в безопасности до тех пор, пока кто-то об этом не узнает