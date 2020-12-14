|
|
|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
-
Хомякоид
-
-
- Повідомлень: 2736
- З нами з: 19.09.14
- Подякував: 3143 раз.
- Подякували: 458 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Суб 27 гру, 2025 12:37
Хомякоид написав: Frant написав:
Дорожай все потужніший.
І відповіді самостійних керманичів-дерибаничіа, все дальші і більші. "Фламінго" сотнями летять, правда, лише на відосиках. Корупціонерів пачками садять, реквізують у них міліарди доларів, готують інженерів, запускають оборонку?
Может, таки пора клоунов в тюрьму, покуда они не добили полностью то, что получили обманным путем?
Они заслужили по 15 лет с конфискацией, все эти "слуги" и прочие клоуны
Поки що розгон зради не потрібний.
Закінчиться це все б*** тоді можна всіх мішати.
Але вже видно що діюча олігархічна модель довела Країну до руїни.
Після перемиря потрібно все вкрадене з 90-х конфісковувати, а всіх хто вкрав до Бєні грати в підкидного дурачка.
Якщо все так і залишити, то два листа фанери буде жалко для забиття вікон
Я перепрошую, але українська Ыліта настільки нікчемна, що за 11 років не здатна створити і запустити в серію власні ракети.
Може, треба закінчувати самостійний балаган? Вже зрозуміло, що нічого хорошо від наслідників грушевського, скоропадського махна та інших лузерів - не варто чекати.
За 34 роки уро-ди проепали майже весь радянський спадок.
Тобто українцям не потрібна власна держава. Їм краще в Польщі чи в Московії.
Востаннє редагувалось Frant
в Суб 27 гру, 2025 12:46, всього редагувалось 1 раз.
-
Frant
-
-
- Повідомлень: 23305
- З нами з: 12.09.11
- Подякував: 1785 раз.
- Подякували: 2583 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Суб 27 гру, 2025 12:38
Па 300-400 за метр2, можливо, будуть бажаючі.
-
Frant
-
-
- Повідомлень: 23305
- З нами з: 12.09.11
- Подякував: 1785 раз.
- Подякували: 2583 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Суб 27 гру, 2025 12:40
Frant написав:
Па 300-400 за метр2, можливо, будуть бажаючі.
Залежить як вирішить комісія, може бути що весь будинок під знесення, а може лише демонтаж 2-3 верхіх поверхів у пошкодженій будівлі. А може дозволять наростити моноліт до поверховості "як було". А може, вирішать, що монолітні ОК.
Для Па 300-400 ще далеко.
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 41920
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1622 раз.
- Подякували: 2871 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
4
Додано: Суб 27 гру, 2025 12:53
75% выборцев проголосовали в 2019 за популизм, дерибан, охлократию, коррупцию и войну с сильным 145 млн противником.
Где сейчас эти людишки?
Они довольны своим выбором?
Какой рейтинг ныне у зелёного актеришки и его "слуг"?
5% или менее?
Их ждёт тюрьма, это очевидно.
Поэтому они не желают проводить выборы, это никчемное самостийное ворье.
А киевскую недвижимость ожидают очень плохие времена, как я предупреждал много, много раз
Востаннє редагувалось Frant
в Суб 27 гру, 2025 12:56, всього редагувалось 2 разів.
-
Frant
-
-
- Повідомлень: 23305
- З нами з: 12.09.11
- Подякував: 1785 раз.
- Подякували: 2583 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Суб 27 гру, 2025 12:56
Frant
коли лягла ТЕЦ, зараз лампові хрущики від ТЕЦ все ще виграЮть перед 25п пінопласовими нео-хрущами з власною газовою котельнею ?
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 17422
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 401 раз.
- Подякували: 2555 раз.
-
-
Профіль
-
-
6
6
4
Додано: Суб 27 гру, 2025 12:59
Hotab написав:Frant
коли лягла ТЕЦ, зараз лампові хрущики від ТЕЦ все ще виграЮть перед 25п пінопласовими нео-хрущами з власною газовою котельнею ?
Непрацююче метро, погано працюючий громадський транспорт, частина міста без тепла, без води, без електроенергії.
Коллапс столиці крєпкіх бесхозяйствєнніков вже йде повним ходом, і не принципово, якщо декілька острівців заможної публіки будуть на плаву.
Населення Київа зараз буде виїзжати, хто куди.
Подалі від столиці крєпкіх бесхозяйствєнніков.
Недарма за 34 роки населення бувшої УРСР скоротилося вдвічі, від 52 млн до 26 млн. І більша частина втекла чи померла до 24.02.2022.
В Кончі Заспі, взагалі все чудово.
Ніякої війни, ніяких прильотів.
Договорняки в дії.
Всі ці бедсивіч можна було би терпіти, якби самостійні уро-ди здійснювали реформи, боролись щ корупцією, піднімали власну оборонку, крушили би своїми ракетами найближчі області РФ.
Увы, это все мечты.
На деле - только воровство, коррупция, бесхозяйственность, утрата территорий и людей м
Востаннє редагувалось Frant
в Суб 27 гру, 2025 13:11, всього редагувалось 1 раз.
-
Frant
-
-
- Повідомлень: 23305
- З нами з: 12.09.11
- Подякував: 1785 раз.
- Подякували: 2583 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Суб 27 гру, 2025 13:09
Frant написав: Хомякоид написав: Frant написав:
Дорожай все потужніший.
І відповіді самостійних керманичів-дерибаничіа, все дальші і більші. "Фламінго" сотнями летять, правда, лише на відосиках. Корупціонерів пачками садять, реквізують у них міліарди доларів, готують інженерів, запускають оборонку?
Может, таки пора клоунов в тюрьму, покуда они не добили полностью то, что получили обманным путем?
Они заслужили по 15 лет с конфискацией, все эти "слуги" и прочие клоуны
Поки що розгон зради не потрібний.
Закінчиться це все б*** тоді можна всіх мішати.
Але вже видно що діюча олігархічна модель довела Країну до руїни.
Після перемиря потрібно все вкрадене з 90-х конфісковувати, а всіх хто вкрав до Бєні грати в підкидного дурачка.
Якщо все так і залишити, то два листа фанери буде жалко для забиття вікон
Я перепрошую, але українська Ыліта настільки нікчемна, що за 11 років не здатна створити і запустити в серію власні ракети.
Може, треба закінчувати самостійний балаган? Вже зрозуміло, що нічого хорошо від наслідників грушевського, скоропадського махна та інших лузерів - не варто чекати.
За 34 роки уро-ди проепали майже весь радянський спадок.
Тобто українцям не потрібна власна держава. Їм краще в Польщі чи в Московії.
Треба вчитись на помилках і міняти владу яка не справилась шляхрм виборів.
По іншому це балаган і стає президентом той хто перший вилізе на броньовичок (трактор).
Псевдо еліту треба міняти шляхом націанаоізації всього що було вкрадено з 90 років.
-
Хомякоид
-
-
- Повідомлень: 2736
- З нами з: 19.09.14
- Подякував: 3143 раз.
- Подякували: 458 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Суб 27 гру, 2025 13:13
Hotab написав:Frant
коли лягла ТЕЦ, зараз лампові хрущики від ТЕЦ все ще виграЮть перед 25п пінопласовими нео-хрущами з власною газовою котельнею ?
А яка ситуація взагалі в місті ? Світло , опалення, вода, газ ?
-
Хомякоид
-
-
- Повідомлень: 2736
- З нами з: 19.09.14
- Подякував: 3143 раз.
- Подякували: 458 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Суб 27 гру, 2025 13:13
Хомякоїд, не так!
Владу тут беруть популісти, типу зеленського чи тимошенко.
Вони зробили державу під себе, аби красти безмірно і безнаказанно.
-
Frant
-
-
- Повідомлень: 23305
- З нами з: 12.09.11
- Подякував: 1785 раз.
- Подякували: 2583 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|25354
|17395473
|
|
|1380
|6834706
|
|
|3
|85621
|
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim
|