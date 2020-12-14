|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Додано: Суб 27 гру, 2025 18:01
anduzenko написав:
краткосрочный депозит без права досрочного снятия параноикам в помощь
Думаєте поможе? 🤔
Бачив колись давно амер.фільм.
У ньому якась пара відморожених фітнес-тренерів і один чорний нотар чомусь вирішили грабонути мільйонера. Амерського мільйонера... І ще й машиною його переїхали... 🤦
Здається, навіть і нерухомість на себе переписували! 😨
І він потім у лікарні намагався достукатись до ФБР, що то його майно...
І якось дуже довго намагався.
І погано виходило, бо він, мабуть, і до того був не надто стриманий та ввічливий до всякого там немільйонерного персоналу...
Цікаво як було би з нашою поліцією чи дбр? 🤔
А грабіжники доволі довгий час з награбованим жили у Штатах і навіть зовсім не ховаючись...
Тому взагалі неясно як короткострокові депо могли би врятувати ситуацію у такому випадку, якби ті падли і паролі від інет-банку вибили би...
Тоді вже краще багаторічні депо.
І ніяких онлайнових овдп, бо всюди є дострок.продаж...
І ніяких акцій...
І ніяких нерухомостей...
Додано: Суб 27 гру, 2025 18:02
Зрозуміло
Додано: Суб 27 гру, 2025 18:02
А если воду сольют, дешеветь будет?
Я думаю нет.
Додано: Суб 27 гру, 2025 18:04
Bobua написав: anduzenko написав:
краткосрочный депозит без права досрочного снятия параноикам в помощь
Думаєте поможе? 🤔
Бачив колись давно амер.фільм.
У ньому якась пара відморожених фітнес-тренерів і один чорний нотар чомусь вирішили грабонути мільйонера. Амерського мільйонера... І ще й машиною його переїхали... 🤦
Здається, навіть і нерухомість на себе переписували! 😨
І він потім у лікарні намагався достукатись до ФБР, що то його майно...
І якось дуже довго намагався.
І погано виходило, бо він, мабуть, і до того був не надто стриманий та ввічливий до всякого там немільйонерного персоналу...
Цікаво як було би з нашою поліцією чи дбр? 🤔
А грабіжники доволі довгий час з награбованим жили у Штатах і навіть зовсім не ховаючись...
Тому взагалі неясно як короткострокові депо могли би врятувати ситуацію у такому випадку, якби ті падли і паролі від інет-банку вибили би...
Тоді вже краще багаторічні депо.
І ніяких онлайнових овдп, бо всюди є дострок.продаж...
І ніяких акцій...
І ніяких нерухомостей...
Депо мають бути без права дострокового повернення. У мене усі такі.
Додано: Суб 27 гру, 2025 18:06
Хомякоид написав: Бетон написав:
Более 40% жилых домов Киева и часть Обуховского района остались без света и тепла, — вице-премьер Кулеба.
За перемогу
Все буде Україна
Тепло вимикають там де є теплотраси.
Там де є кришні котельні я так розумію проблем не має бути.
Чи я помиляюсь ?
Не обовʼязково "кришні" але так, в кого свої котельні там є опалення
Додано: Суб 27 гру, 2025 18:07
Bobua написав: anduzenko написав:
краткосрочный депозит без права досрочного снятия параноикам в помощь
Думаєте поможе?
Бачив колись давно амер.фільм.
У ньому якась пара відморожених фітнес-тренерів і один чорний нотар чомусь вирішили грабонути мільйонера. Амерського мільйонера... І ще й машиною його переїхали...
Здається, навіть і нерухомість на себе переписували!
І він потім у лікарні намагався достукатись до ФБР, що то його майно...
І якось дуже довго намагався.
І погано виходило, бо він, мабуть, і до того був не надто стриманий та ввічливий до всякого там немільйонерного персоналу...
Цікаво як було би з нашою поліцією чи дбр?
А грабіжники доволі довгий час з награбованим жили у Штатах і навіть зовсім не ховаючись...
Тому взагалі неясно як короткострокові депо могли би врятувати ситуацію у такому випадку, якби ті падли і паролі від інет-банку вибили би...
Тоді вже краще багаторічні депо.
І ніяких онлайнових овдп, бо всюди є дострок.продаж...
І ніяких акцій...
І ніяких нерухомостей...
Анаболіки називається, і це була комедія
Додано: Суб 27 гру, 2025 18:20
flyman написав:
«Жалко дєнєг» на захисні споруди і все таке
як там "бойовий робот" вид одклееной ситкивки, вжэ на фронти?
Додано: Суб 27 гру, 2025 18:25
Investor_K написав:
Зрозуміло
Не волнуйтесь
Пока я с вами(за вашей спиной) и чуствую свою долю у ваших капиталах - они спрятаны надёжней чем у Форт-Ноксе.
Главное шоб мы шли на выборы тандемом - "Мощщь Троэщыны и сила Днепровских порогов и Коксохима выведут нашу батькивщыну к счастью через радость!"
Додано: Суб 27 гру, 2025 18:27
Хомякоид написав: UA написав: Бетон написав:
Более 40% жилых домов Киева и часть Обуховского района остались без света и тепла, — вице-премьер Кулеба.
За перемогу
Все буде Україна
В новинах інформації обмаль.
ТГ канали, як завжди розганяють без конкретики
Цеж вода в радіаторах опалення може замерзнути
Зливати треба
В новобудовах, де горизонтальна система фіг централізовано зільеш
Ну все почало лізти тем чим не займались 30+ років.
Перевести все на індивідуальне опалення, проблем би не було.
Я вже не кажу про економію на газі, яка б виливалась в мільйони дол. на рік економії.
Алчевськ дав пенделя в том числе и мне
Додано: Суб 27 гру, 2025 18:42
Алчёвск случился 20 лет назад и при экстремальных морозах
Минус 40 в наших широтах бывает раз в жизни
Как и плюс 40 в Мурманске
