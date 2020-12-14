RSS
Повідомлення Додано: Пон 29 гру, 2025 13:47

  Бетон написав:
  UA написав:
  Бетон написав:Друзі, якщо вигляд з вікна частково на глухий торець будинку, але не повністю в глуху стіну, такі квартири являються неліквідом?

Зображення

В Україні це елітка...захист від Шахедів.
Високий поверх? Ти гарно подумав?

Погано подумав.
Але мій принцип це воронка з дном діаметру локаціі. Я беру дешеве гівно, роблю красиво і воно швидко продається, бо дешевше. Все як ви вчили. Роби погано і дешево))

Згоден.
Київ не Спліт.
За краєвид на етапі продажу з ремонтом не заплатять.
На етапі інвестування в котлован чомусь платили (до війни так було)
Це саме унікальна київська специфіка.
Ніде так не цінять інста ремонти як на постсовку.
Повідомлення Додано: Пон 29 гру, 2025 14:27

  flyman написав:Пофесор про нерухомість

Комент:
Я не розумію тоді, чому ми вже 3 місяці не можемо продати 3-к "сталінку" 84 м2 із свіжим ремонтом і меблями з власним бомбосховищем і 2ма балконами за 84.000 (по 1.000 за м2)? І агннство мовчить, як риба (шкодую, що зв'язалися з ними, забрали документи в сейф і якщо ми хочемо забрати їх назад, то мусимо сплатити пеню 4.000 дол)? Купували "убиту" під ремонт за 95.000, ще 15.000 вклали в ремонт, і не можемо продати за 84.000! З ремонтом в під'їзді! Власне бомбосховище прямо в під'їзді! Є газ, не тільки елекрика! Воду і опалення не виключають! Стелі 4 м! І всього 6 квартир в підїзді, безпека і усі сусіди знайомі! Київ, Дарницька площа, навпроти кінотеатр "Дніпро" (проспект Каденюка, у дворі). Пропонували нам її продати за 71-75.000, а Ви кажете, ціна 1к квартири. Де правда, я вже не розумію

Телка яка "В житті собачої будки не побудувала" (с) пустила якусь хню, а дорослі дядьки це обговорюють.
За моїми даними номінальні доходи людей в ЕС виросли в 2,5 рази, а в вимірі купівельної спроможності впали. Чому так?
Ні що так не відволікає увагу людей від фінансових злочинів, як КОВІД та війна.
Європейські рили кажуть про ріст нерухомості на 7% на рік, іноді це перекриває інфляцію в еврозоні.
1
Повідомлення Додано: Пон 29 гру, 2025 14:36

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

У каких людей в ЕС и за какой период доходы выросли в 2,5раза?
Повідомлення Додано: Пон 29 гру, 2025 15:53

  Бетон написав:
  smdtranz написав:Бетон

вид из окна, возможно, очень недооценен покупателями.
конечно, в объявах даже если сказано что «видовых» квартир не дождешься фоток вида из окна.
что совершенно тупо. например, в отелях всегда указывается, какой вид из номера.

я бы для себя и для жизни если, то брал бы только с хорошим видом. при прочих равных оценил бы процентов в 25-40 стоимости за хороший вид против плохого. но с плохим бы не брал для себя, ибо это шляпа.


в Грейте вид на Днепр и на противоположную сторону реально насколько различаются при прочих равных?


зато в квартире с фото круто можно выставить проектор в окно и смотреть фильмы. вот это большой экран :mrgreen:

Спасибо.
Я всегда пренебрегал видом из окна, потому что в него смотрят дважды: при покупке и продаже.

З таким підходом легко втрапити у халепу: Під час продажу своєї колись придбаної "квіточки" Зіркий Сокол побачив, що вікна із запаморочливим краєвидом у квартирі намальовано.
Повідомлення Додано: Пон 29 гру, 2025 18:25

  Бетон написав:И без профессора напишу причины роста:
1. Закрытые границы с внутренней миграцией. Украинцы просто вынуждены перемещаться внутри страны как тараканы в банке.
2. Запрет платежей за границу
3. Вливание холявы в виде помощи других стран - их налогоплательщиков.

Всё.

Уберите это и вы увидите реальные цены

Ты на этом зарабатываешь и ты ... против этого

"Рок против наркотиков"

"Пчёлы против мёда"

"Бетон против заработка на продажах"

))
Повідомлення Додано: Пон 29 гру, 2025 19:13

  Бетон написав:Друзі, якщо вигляд з вікна частково на глухий торець будинку, але не повністю в глуху стіну, такі квартири являються неліквідом?

Зображення

под аренду может быть
под перепродажу неликвид
ИМХО

Я всегда задаю себе вопрос: "я бы тут в принципе жил?"
1
Повідомлення Додано: Пон 29 гру, 2025 19:31

  барабашов написав:У каких людей в ЕС и за какой период доходы выросли в 2,5раза?

разве что у ментопенсов в воспаленном воображении :mrgreen:
1
Повідомлення Додано: Пон 29 гру, 2025 19:33

  smdtranz написав:Бетон

вид из окна, возможно, очень недооценен покупателями.
конечно, в объявах даже если сказано что «видовых» квартир не дождешься фоток вида из окна.
что совершенно тупо. например, в отелях всегда указывается, какой вид из номера.

я бы для себя и для жизни если, то брал бы только с хорошим видом. при прочих равных оценил бы процентов в 25-40 стоимости за хороший вид против плохого. но с плохим бы не брал для себя, ибо это шляпа.



Очуметь, бывают же такие люди.
Я б за "вид" и $100 не переплатил бы. Не, ну понятно, что при прочих равных в одном доме(цена, метраж, этаж, угловая/не угловая)- лучше взять с хорошим видом, но переплачивать?
Когда я последний раз смотрел в окно? Наверное в 2021году, когда сигнализация внизу на моей машине сработала. И то, я смотрел вниз, а не вдаль. Даже если бы там, вдали было мрачное кладбище, то я бы его не увидел.
Правда, в последнее время народ в окошки шахеды любит наблюдать. Но это как бы другое - в основном ночью и не навсегда.
2
Повідомлення Додано: Пон 29 гру, 2025 19:38

  Damien написав:
  smdtranz написав:Бетон

вид из окна, возможно, очень недооценен покупателями.
конечно, в объявах даже если сказано что «видовых» квартир не дождешься фоток вида из окна.
что совершенно тупо. например, в отелях всегда указывается, какой вид из номера.

я бы для себя и для жизни если, то брал бы только с хорошим видом. при прочих равных оценил бы процентов в 25-40 стоимости за хороший вид против плохого. но с плохим бы не брал для себя, ибо это шляпа.



Очуметь, бывают же такие люди.
Я б за "вид" и $100 не переплатил бы. Не, ну понятно, что при прочих равных в одном доме(цена, метраж, этаж, угловая/не угловая)- лучше взять с хорошим видом, но переплачивать?
Когда я последний раз смотрел в окно? Наверное в 2021году, когда сигнализация внизу на моей машине сработала. И то, я смотрел вниз, а не вдаль. Даже если бы там, вдали было мрачное кладбище, то я бы его не увидел.
Правда, в последнее время народ в окошки шахеды любит наблюдать. Но это как бы другое - в основном ночью и не навсегда.

буду спорить , я когда увидел ЭТО я о,ел , инстаграмные девушки давали бы не задумываясь ,за посмотреть , не жить. Вид из окон это многое
  барабашов написав:У каких людей в ЕС и за какой период доходы выросли в 2,5раза?

З 2000 року.
1
