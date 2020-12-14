Додано: Вів 30 гру, 2025 07:12

Прохожий написав: барабашов написав: У каких людей в ЕС и за какой период доходы выросли в 2,5раза? У каких людей в ЕС и за какой период доходы выросли в 2,5раза?

разве что у ментопенсов в воспаленном воображении разве что у ментопенсов в воспаленном воображении

В некотором смысле, может не за пару лет, но и доходы в США выросли.НО тут есть специфика.Разговаривал с несколькими людьми, которые недавно вышли на пенсию.Один работал асбестос инвестигейтором (сити джаб связанная с выявлением и инспекциями объектов, на которых есть/возможен асбест), вышел на пенсию года 2 назад с зарплатой в 30 долларов в час. Проработал на этой работе более 20 лет.Второй тоже ущел на пенсию года 2 назад из МТА (транспортная структура НЙ, автобусы и метрополитен. Тоже сити джаб) с зп 38,5 долларов в час. Стаж примерно тоже 20 лет.То есть, народ много лет работал на одном месте и там как-то индексировалась зп.И года 3 назад познакомился с маляром из Львова, который к тому моменту был только полгода в США. Ему платили 30 долларов в час (25 дали на старт и потом подняли до 30).Почему так произошло?Потому что раньше была низкая инфляция и работая на одном месте, когда работодатель добавляет по 0,5-1 доллару в год часовой зп, было нормально.Но времена изменились и сейчас за когда-то "шикарные" 20 долларов в час никто уже не хочет работать только если это не стартовая позиция, когда соискатель хочет куда-то попасть на любую зарплату или в какую-то компанию.Вот и получается, что фактически приемлемый уровень оплаты за время с доковидных времен по сейчас вырос практически в 2 раза.Инфляция в еврозоне может и не такая как в США была за это время, но все-же тоже выше чем обычно.