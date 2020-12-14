Додано: Сер 31 гру, 2025 17:55

секшн эйт

рентконтрол и рентстайбалайзд

юнита

мопед не мой.

рентконтрол ни рентстайбалайзд

теннантам.

[quote="5919768:rjkz"Причем тут свободный рынок свободным американцам?Просто рентконтрол есть только в демштатах типа НЙ и Калихворнии.Чистый популизм для своего электората.И рентконтрол и рентстайбалайзд - это не социалка.Социалка - этоили по народному 8-я программа.8-я программа может быть в любом билдинге и даже частном доме (теоретически), если будут выполнены требования 8-й программы, в том числе цена.Еще социалка - это праджекты, то есть, субсидированные дома, где за смешную плату люди снимают жилье.Под, это не одно и то-же, подпадают дома, построенные (ЕМНИП) до 1992 года и если одному лендлорду принадлежит более одного, который он сдает в рент. Это примерно и из ЮТуба, поэтому если инфа несколько отличается, тоНо нене являются социалкой.Это ограничения частных лендлордов в поднятии цены, то есть, не рыночный механизм, но он экономит нервыПотому как в домах без этих ограничений лендлорды порой и поднимают рент довольно радикально, а переезд в НЙ - занятие хлопотное.Ну и я рентую по очень интересной как на сейчас цене, но она вполне рыночная.Допускаю, что лендлорд сдал-бы и на %%20 выше. Но это явно не тянет на социалкуУ меня знакомые снимают примерно на 30% ниже чем у меня, но и они не на социалке.Просто повезло, но это намного ниже рынка.[/quote]Коля, Вы на Блюзмобиле были?П.С. я по фене не ботаю , если пишете па русски так пишите все слова, я панимаю шо вы уже почти "американец"...