anduzenko написав: rjkz написав: anduzenko написав: У нас с вами разные определения рыночной цены.

Дефицит, который надо выхватывать - это про социализм.

Но это не про социализм.

Это про превыщение спроса над предложением.

Рынок лендлорда.

Что и не удивительно для города, в который стремятся попасть миллионы, десятки миллионов людей со всего мира.

Но городские власти по (возможно) политическим мотивам ввели законодательное регулирование для старой застройки. Почему? Это вопрос не ко мне.Я могу только гадать.

Вывод такой: если по первому звонку от знающего человечка надо бежать с работы, ломая ноги, чтобы опередить других и выхватить - у них это дефицит, социализм и совок. А у нас это называется - рыночная цена и рынок лендлорда.

Ржу.Когда-то в самом Киеве, невозможно было снять квартиру.Не в курсе?Знакомые месяцами гонялись за подходящими вариантами.И с работы убегали на просмотры и объява появлялась в 11 вечера, на 7 утра договаривались на просмотр, уже ехали, а по приезду квартира уже сдана.Один чувак, которого я познакомил со своей знакомой, которая ему сдала квартиру на Сырце, еще несколько лет мне говорил как ему повезло.Да, собственно, чего это я про других?Когда-то и я снимал квартиру в Киеве.И пересмотрел этих квартир дофига.Заходить в них было противно.И тоже снял по знакомству. И даже кое что ремонтировал перед вселением, вместе с хозяином.Совсем недавно это было...лет эдак 25 назад