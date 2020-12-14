Додано: Чет 01 січ, 2026 20:17

Шото дёшево за Грани 21кгрн

Судя по количеству авто под Дафи 29 декабря там и тридцатка ниочём

А на каком Тополе у вас чешка за 500уе улетала в 2008м?

Кум тогда как раз под МакДаком снял 1К в самом начале года за 250, в ноябре при курсе 6,5 всех и всё проклял, застрелился у январе, и в марте слинял на Калиновую(образцова( за сотню(900грн) в тот же метраж с нишей и с таким же "перестроечным" гуаноремонтом.

К работе на ДнепроСтали ехать было километров на ...надцать ближе.

Экономия!(Субару безтурбы жрало как не в себе)