|
|
|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 04 січ, 2026 20:45
smdtranz написав:
вопрос лишь в качестве оставшегося населения. чтобы это были не алкаши и дармоеды, а приличные образованные люди.
до сего момента все образованньіе люди вьіедут и найдут свое место за границей
-
yama
-
-
- Повідомлень: 5345
- З нами з: 12.08.17
- Подякував: 9242 раз.
- Подякували: 1073 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
Додано: Нед 04 січ, 2026 20:49
smdtranz написав:
ну и конечно, делать ядерное оружие, наплевав на все писки из-за границы,
тогда USA и остальньіе первьіми прилетят нас бомбить как Иран, хотите бьіть новьім Ираном ? дорбо пожаловать - начинайте ядерную програму
-
yama
-
-
- Повідомлень: 5345
- З нами з: 12.08.17
- Подякував: 9242 раз.
- Подякували: 1073 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|25354
|17416603
|
|
|1380
|6847328
|
|
|3
|86458
|
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim
|