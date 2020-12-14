RSS
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Повідомлення Додано: Нед 04 січ, 2026 20:45

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  smdtranz написав:вопрос лишь в качестве оставшегося населения. чтобы это были не алкаши и дармоеды, а приличные образованные люди.
до сего момента все образованньіе люди вьіедут и найдут свое место за границей
Повідомлення Додано: Нед 04 січ, 2026 20:49

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  smdtranz написав:ну и конечно, делать ядерное оружие, наплевав на все писки из-за границы,
тогда USA и остальньіе первьіми прилетят нас бомбить как Иран, хотите бьіть новьім Ираном ? дорбо пожаловать - начинайте ядерную програму
Повідомлення Додано: Пон 05 січ, 2026 10:24

  yama написав:
  smdtranz написав:ну и конечно, делать ядерное оружие, наплевав на все писки из-за границы,
тогда USA и остальньіе первьіми прилетят нас бомбить как Иран, хотите бьіть новьім Ираном ? дорбо пожаловать - начинайте ядерную програму

У нас так научились дезу распространять в виде разных Паляныць, Фламинго и тд, что даже ЦРУ уже не поймёт разрабатывают у нас ядерку или звиздежь.
Повідомлення Додано: Пон 05 січ, 2026 11:04

Цыпа, красавчик, марку держит
Повідомлення Додано: Пон 05 січ, 2026 13:44

  yama написав:
  smdtranz написав:вопрос лишь в качестве оставшегося населения. чтобы это были не алкаши и дармоеды, а приличные образованные люди.
до сего момента все образованньіе люди вьіедут и найдут свое место за границей

Зовсім не факт.
Повідомлення Додано: Пон 05 січ, 2026 15:08

  Investor_K написав:
  yama написав:
  smdtranz написав:вопрос лишь в качестве оставшегося населения. чтобы это были не алкаши и дармоеды, а приличные образованные люди.
до сего момента все образованньіе люди вьіедут и найдут свое место за границей

Зовсім не факт.

Навпаки, на пшенично-олійну території з,їдуться інтелектуали з усього світу?
Нова Кремнієва долина, космопорт, міжгалактичні шахматні турніри????
Повідомлення Додано: Пон 05 січ, 2026 15:11

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

А вертолётный завод наконец то построят?
Повідомлення Додано: Пон 05 січ, 2026 15:17

  барабашов написав:А вертолётный завод наконец то построят?

Метанова установка «турецький барабан» на жолудях вже є.
