Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 05 січ, 2026 21:07
барабашов написав:
А вертолётный завод наконец то построят?
Скорше, проїпуть.
Frant
-
Додано: Пон 05 січ, 2026 21:20
Frant написав: барабашов написав:
А вертолётный завод наконец то построят?
Скорше, проїпуть.
Как єто сделать с тем чего нету и небіло в Украине?
Vadim_
-
Додано: Пон 05 січ, 2026 21:24
Hotab написав: барабашов написав:
А вертолётный завод наконец то построят?
Метанова установка «турецький барабан» на жолудях вже є.
Ну признайся
В этом узком кругу инвесторов
В разную там недвижимость
Тебя дрючил Мгунга у вертолётном кресле, надев на тебя шлём со звездой(гагаринский!) задом наперёд?
барабашов
-
Додано: Пон 05 січ, 2026 22:08
Hotab написав: барабашов написав:
А вертолётный завод наконец то построят?
Метанова установка «турецький барабан» на жолудях вже є.
зачем переходить на оскорбления, странно шо некоторіх за єто не банят?
Vadim_
-
