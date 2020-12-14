RSS
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Повідомлення Додано: Нед 04 січ, 2026 20:45

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  smdtranz написав:вопрос лишь в качестве оставшегося населения. чтобы это были не алкаши и дармоеды, а приличные образованные люди.
до сего момента все образованньіе люди вьіедут и найдут свое место за границей
Повідомлення Додано: Пон 05 січ, 2026 13:44

  yama написав:
  smdtranz написав:вопрос лишь в качестве оставшегося населения. чтобы это были не алкаши и дармоеды, а приличные образованные люди.
до сего момента все образованньіе люди вьіедут и найдут свое место за границей

Зовсім не факт.
Повідомлення Додано: Пон 05 січ, 2026 15:49

  Investor_K написав:
  yama написав:
  smdtranz написав:вопрос лишь в качестве оставшегося населения. чтобы это были не алкаши и дармоеды, а приличные образованные люди.
до сего момента все образованньіе люди вьіедут и найдут свое место за границей

Зовсім не факт.


Згоден,тільки не ставте мені плюсик у вашій темі, я згоден ідеологічно,а не вас вихваляю.
Повідомлення Додано: Пон 05 січ, 2026 15:57

  yama написав:
  smdtranz написав:вопрос лишь в качестве оставшегося населения. чтобы это были не алкаши и дармоеды, а приличные образованные люди.
до сего момента все образованньіе люди вьіедут и найдут свое место за границей


доставщиками пиці чи уберистами?
Повідомлення Додано: Вів 06 січ, 2026 09:20

Професор жжот

професор знову про КРЖН
Повідомлення Додано: Вів 06 січ, 2026 09:33

  Frant написав:
  Олежан написав:доставщиками пиці чи уберистами?

Ким завгодно і куди завгодно, аби був мир і електроенергія. І якесь осмислене керівництво державою, а не нікчемні примітивні популісти, напівграмотні клоуни-дерибанщики, які вміють лише пройопувати території, атомні станції, населення.

у тебе нема в будинку електрики?
все ж елементарно а всі хто думає - зробили собі автономію

і по друге, коли ти "Ким завгодно і куди завгодно" попрацюєш руцями за мівіну, то ти зробиш інші висновки)
Повідомлення Додано: Вів 06 січ, 2026 10:23

х2 на кінець

Оналітег всія Україна вангує мінімум х2
Повідомлення Додано: Вів 06 січ, 2026 10:25

  flyman написав:Оналітег всія Україна вангує мінімум х2

воу! я уже и забыл о его существовании :shock:
Повідомлення Додано: Вів 06 січ, 2026 20:52

  flyman написав:професор знову про КРЖН

Це хто, Франт? :D

Чувак так довго обсирав реалії КРЖН, так довго виводив на чисту воду власників м2 у Києві - "ми розуміємо, що це за люди", що в кінці вийшов сам на себе :D :D :D

Зображення
Повідомлення Додано: Сер 07 січ, 2026 06:34

  Олежан написав:
  Frant написав:
  Олежан написав:доставщиками пиці чи уберистами?

Ким завгодно і куди завгодно, аби був мир і електроенергія. І якесь осмислене керівництво державою, а не нікчемні примітивні популісти, напівграмотні клоуни-дерибанщики, які вміють лише пройопувати території, атомні станції, населення.

у тебе нема в будинку електрики?
все ж елементарно а всі хто думає - зробили собі автономію

і по друге, коли ти "Ким завгодно і куди завгодно" попрацюєш руцями за мівіну, то ти зробиш інші висновки)


Трохи про українську ыліту, яка в основному працює на себе, потім на Московію, і лише потім - на власну державу:

"Попри те, що «рука FPV» стрімко тягнеться до Краматорська і Слов’янська, у містах досі немає жодних системних рухів щодо затяжки вулиць антидроновими сітками, тому зовсім скоро ми зіштовхнемося не з поодинокими випадками застосування FPV, які потрапляють у новини, а з їх регулярною роботою.

Військові адміністрації традиційно починають рухатися лише тоді, коли працівників, що встановлюють сітки, починають вбивати FPV. Після цього лунають ниття і виправдання, що антидроновий захист встановити «практично неможливо».

Жодного реального контролю над посадовими особами у військовій адміністрації немає, гниди займаються дерибаном «останніх» бюджетів, замість підготовки міст до війни.

Системні зміни колись дійдуть до фронту? Чи будуть «відбуватися» лише в Києві."
