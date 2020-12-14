|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Додано: Нед 04 січ, 2026 20:45
smdtranz написав:
вопрос лишь в качестве оставшегося населения. чтобы это были не алкаши и дармоеды, а приличные образованные люди.
до сего момента все образованньіе люди вьіедут и найдут свое место за границей
yama
- Повідомлень: 5345
- З нами з: 12.08.17
- Подякував: 9246 раз.
- Подякували: 1073 раз.
2
Додано: Пон 05 січ, 2026 13:44
yama написав: smdtranz написав:
вопрос лишь в качестве оставшегося населения. чтобы это были не алкаши и дармоеды, а приличные образованные люди.
до сего момента все образованньіе люди вьіедут и найдут свое место за границей
Зовсім не факт.
Investor_K
- Повідомлень: 11249
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 921 раз.
Додано: Пон 05 січ, 2026 15:49
Investor_K написав: yama написав: smdtranz написав:
вопрос лишь в качестве оставшегося населения. чтобы это были не алкаши и дармоеды, а приличные образованные люди.
до сего момента все образованньіе люди вьіедут и найдут свое место за границей
Зовсім не факт.
Згоден,тільки не ставте мені плюсик у вашій темі, я згоден ідеологічно,а не вас вихваляю.
Господар Вельзевула
- Повідомлень: 1131
- З нами з: 11.09.24
- Подякував: 9 раз.
- Подякували: 45 раз.
Додано: Пон 05 січ, 2026 15:57
yama написав: smdtranz написав:
вопрос лишь в качестве оставшегося населения. чтобы это были не алкаши и дармоеды, а приличные образованные люди.
до сего момента все образованньіе люди вьіедут и найдут свое место за границей
доставщиками пиці чи уберистами?
Олежан
- Повідомлень: 1451
- З нами з: 01.12.20
- Подякував: 24 раз.
- Подякували: 141 раз.
Додано: Вів 06 січ, 2026 09:20
професор знову про КРЖН
flyman
- Повідомлень: 42014
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1622 раз.
- Подякували: 2872 раз.
Додано: Вів 06 січ, 2026 09:33
Frant написав: Олежан написав:
доставщиками пиці чи уберистами?
Ким завгодно і куди завгодно, аби був мир і електроенергія. І якесь осмислене керівництво державою, а не нікчемні примітивні популісти, напівграмотні клоуни-дерибанщики, які вміють лише пройопувати території, атомні станції, населення.
у тебе нема в будинку електрики?
все ж елементарно а всі хто думає - зробили собі автономію
і по друге, коли ти "Ким завгодно і куди завгодно" попрацюєш руцями за мівіну, то ти зробиш інші висновки)
Олежан
- Повідомлень: 1451
- З нами з: 01.12.20
- Подякував: 24 раз.
- Подякували: 141 раз.
Додано: Вів 06 січ, 2026 10:23
Оналітег всія Україна вангує мінімум х2
flyman
- Повідомлень: 42014
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1622 раз.
- Подякували: 2872 раз.
Додано: Вів 06 січ, 2026 10:25
flyman написав:
Оналітег всія Україна вангує мінімум х2
воу! я уже и забыл о его существовании
maniachello
- Повідомлень: 474
- З нами з: 25.03.08
- Подякував: 91 раз.
- Подякували: 61 раз.
Додано: Вів 06 січ, 2026 20:52
The_Rebel
- Повідомлень: 876
- З нами з: 01.06.19
- Подякував: 124 раз.
- Подякували: 226 раз.
Додано: Сер 07 січ, 2026 06:34
Олежан написав: Frant написав: Олежан написав:
доставщиками пиці чи уберистами?
Ким завгодно і куди завгодно, аби був мир і електроенергія. І якесь осмислене керівництво державою, а не нікчемні примітивні популісти, напівграмотні клоуни-дерибанщики, які вміють лише пройопувати території, атомні станції, населення.
у тебе нема в будинку електрики?
все ж елементарно а всі хто думає - зробили собі автономію
і по друге, коли ти "Ким завгодно і куди завгодно" попрацюєш руцями за мівіну, то ти зробиш інші висновки)
Трохи про українську ыліту, яка в основному працює на себе, потім на Московію, і лише потім - на власну державу:
"Попри те, що «рука FPV» стрімко тягнеться до Краматорська і Слов’янська, у містах досі немає жодних системних рухів щодо затяжки вулиць антидроновими сітками, тому зовсім скоро ми зіштовхнемося не з поодинокими випадками застосування FPV, які потрапляють у новини, а з їх регулярною роботою.
Військові адміністрації традиційно починають рухатися лише тоді, коли працівників, що встановлюють сітки, починають вбивати FPV. Після цього лунають ниття і виправдання, що антидроновий захист встановити «практично неможливо».
Жодного реального контролю над посадовими особами у військовій адміністрації немає, гниди займаються дерибаном «останніх» бюджетів, замість підготовки міст до війни.
Системні зміни колись дійдуть до фронту? Чи будуть «відбуватися» лише в Києві."
Frant
- Повідомлень: 23298
- З нами з: 12.09.11
- Подякував: 1786 раз.
- Подякували: 2581 раз.
