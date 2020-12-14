RSS
Повідомлення Додано: Сер 07 січ, 2026 06:42

Интересно, сколько молодых людей 18-22 лет выехали из Украины, по поручению путина и зеленского?
Два стратега, дбающих про самостийную территорию.

Эти люди могли бы воевать или отстраивать электростанции, мосты, дороги.

Увы, страна крепких бесхозяйственников - без изменений ий. Карфаген ХХІ ст
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23298
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1786 раз.
Подякували: 2581 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 07 січ, 2026 07:12

  Frant написав:Интересно, сколько молодых людей 18-22 лет выехали из Украины, по поручению путина и зеленского?
Два стратега, дбающих про самостийную территорию.

Эти люди могли бы воевать или отстраивать электростанции, мосты, дороги.

Увы, страна крепких бесхозяйственников - без изменений ий. Карфаген ХХІ ст

ну почему в Сан-Бенедетто-дель-Тронто люди живут нормально?а а тут :( :cry:
Vadim_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4428
З нами з: 23.05.14
Подякував: 636 раз.
Подякували: 522 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 07 січ, 2026 07:48

  flyman написав:Оналітег всія Україна вангує мінімум х2

А він вже купив?
Звідки відосіки викладає?
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11249
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 921 раз.
 
Профіль
 
