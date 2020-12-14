RSS
Повідомлення Додано: П'ят 09 січ, 2026 13:00

  Олежан написав:кличко считает что у каждого простаивает особняк под городом с альтернативными источтиками энергии
велосипедный долпойоп


До села біля лісу з колодязем та грубкою.
Бензиновий генератор в поміч.
Хомякоид
 
Повідомлень: 2748
З нами з: 19.09.14
Подякував: 3148 раз.
Подякували: 459 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: П'ят 09 січ, 2026 13:01

  pesikot написав:
  Бетон написав:«Звертаюся до мешканців столиці, в кого є можливість тимчасово виїхати за місто, де є альтернативні джерела живлення та тепла, зробіть це», – написав мер

Так убери вертухаев вокруг Киева и я выеду. Велосипедный умник

Это Кличко виноват, то у тебя с ТЦК проблемы ?

И какой слог, как будто ты две ходки отмотал )

Проблем немає у тих, хто воює або працює на оборонку. І у тих, хто безпросвітно сидить вдома, ховається від ТЦК.

Песікот, ти до якої категорії належиш? До другої?
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23300
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1786 раз.
Подякували: 2581 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 09 січ, 2026 13:05

франт тыж в гуливере работаешь?
На 30-му поверсі хмарочосу Gulliver обірвався ліфт із людиною (https://hmarochos.kiev.ua/2026/01/08/na ... lyudynoyu/)

Ліфт пролетів униз п’ять поверхів, після чого різко зупинився.

Чоловік, який перебував у ліфті, упав, травмувавши спину. Йому знадобилася допомога медиків.

У квітні 2024 року на Gulliver, розташований біля Палацу Спорту, наклали арешт через борг перед банками. У серпні 2025-го будівля перейшла у власність і управління Ощадбанку та Укрексімбанку.
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 31164
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2532 раз.
Подякували: 3513 раз.
 
Профіль
 
2
3
Повідомлення Додано: П'ят 09 січ, 2026 13:05

Ну ось, дорожай на марші:
"🔴Комунальникам у Києві доручили зливати воду з внутрішньобудинкових систем, - нардеп Кучеренко 

«За моєю інформацією в багатьох районах Києва комунальники отримали команду зливати воду з внутрішньобудинкових систем.

Чекаємо на чітку інформацію від КМДА з рекомендаціями стосовного подальших дій населення», - повідомив перший заступник голови Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Олексій Кучеренко"
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23300
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1786 раз.
Подякували: 2581 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 09 січ, 2026 13:08

  барабашов написав:В принципе рядом с этой ценой предложения есть
В домах либо аварийных в старом фонде 19века в моём районе(чечеловка), либо чуть младше(под сто лет) под полный капремонт в районе коксохима в нормальных домах(без трещин несущих стен и разрушений кровли), но с деревянными перекрытиями.

но там райончик жесть, особенно летом, ночи с запахом кокса. Контингент соответственный.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в П'ят 09 січ, 2026 13:08, всього редагувалось 1 раз.
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 31164
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2532 раз.
Подякували: 3513 раз.
 
Профіль
 
2
3
Повідомлення Додано: П'ят 09 січ, 2026 13:08

  Frant написав:
  pesikot написав:
  Бетон написав:«Звертаюся до мешканців столиці, в кого є можливість тимчасово виїхати за місто, де є альтернативні джерела живлення та тепла, зробіть це», – написав мер

Так убери вертухаев вокруг Киева и я выеду. Велосипедный умник

Это Кличко виноват, то у тебя с ТЦК проблемы ?

И какой слог, как будто ты две ходки отмотал )

Проблем немає у тих, хто воює або працює на оборонку. І у тих, хто безпросвітно сидить вдома, ховається від ТЦК.

Песікот, ти до якої категорії належиш? До другої?

он трансгендер
А вместо клитора - собачий хвост
Ему надо форму на заказ шить и 4 ботинка Талан вместо 2х выдавать
барабашов
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5621
З нами з: 16.06.15
Подякував: 295 раз.
Подякували: 369 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 09 січ, 2026 13:09

  Бетон написав:«Звертаюся до мешканців столиці, в кого є можливість тимчасово виїхати за місто, де є альтернативні джерела живлення та тепла, зробіть це», – написав мер




Так убери вертухаев вокруг Киева и я выеду. Велосипедный умник


Невже норм. ховатись як заєць ?
Ти ж будівельник, знайди інженерну посаду, ніхто тебе в штурми не кине.

Так а що робити далі з будинками без опалення ? Терміново зливати воду ?
Хомякоид
 
Повідомлень: 2748
З нами з: 19.09.14
Подякував: 3148 раз.
Подякували: 459 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: П'ят 09 січ, 2026 13:12

  Wirująświatła написав:
  барабашов написав:В принципе рядом с этой ценой предложения есть
В домах либо аварийных в старом фонде 19века в моём районе(чечеловка), либо чуть младше(под сто лет) под полный капремонт в районе коксохима в нормальных домах(без трещин несущих стен и разрушений кровли), но с деревянными перекрытиями.

но там райончик жесть, особенно летом, ночи с запахом кокса. Контингент соответственный.

При советах,да пока промку нашу не остановили и не попилили, коксохим херячил в три смены как папакарло, и бельё вывешенное сушиться на ночь на балконе во время выброса там и ветра оттуда, перестирыровалось заново. Особенно светлое.
Это вам не Крупп с Рейнсметаллом.
барабашов
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5621
З нами з: 16.06.15
Подякував: 295 раз.
Подякували: 369 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 09 січ, 2026 13:15

недавно был в жк відпочинок. Территория красивая. Лифты в блекаут запитаны . Но только выходишь за шлагбаум сразу заброшеная промка, жд пути, разбитый асфальт переходящий в грунтовку, посадка с горами мусора. Киевляне морально сильные люди за такое соседство платить бабки. Я помню критику ЖК центральный-2 в Ирпене, у которого одна сторона выходит на парк, но другая на чистый без мусора хвойный лес, за которым (в 300 метрах) кладбище. По сравнению с відпочинок ЖК центральный-2 это Burj Khalifa. И таких разбитых тротуаров в р-не ст. метро Святошин я не видел лет 15. Не то что самокат, там внедорожник колёса сломает.
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 31164
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2532 раз.
Подякували: 3513 раз.
 
Профіль
 
2
3
Повідомлення Додано: П'ят 09 січ, 2026 13:25

  Frant написав:Ну ось, дорожай на марші:
"🔴Комунальникам у Києві доручили зливати воду з внутрішньобудинкових систем, - нардеп Кучеренко 

«За моєю інформацією в багатьох районах Києва комунальники отримали команду зливати воду з внутрішньобудинкових систем.

Чекаємо на чітку інформацію від КМДА з рекомендаціями стосовного подальших дій населення», - повідомив перший заступник голови Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Олексій Кучеренко"


Глянув погоду. Майже 20 морозу вночі в наступні 5 днів. Треба зливати воду терміново.
Хомякоид
 
Повідомлень: 2748
З нами з: 19.09.14
Подякував: 3148 раз.
Подякували: 459 раз.
 
Профіль
 
1
