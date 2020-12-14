Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Бетон написав:«Звертаюся до мешканців столиці, в кого є можливість тимчасово виїхати за місто, де є альтернативні джерела живлення та тепла, зробіть це», – написав мер ㅤ Так убери вертухаев вокруг Киева и я выеду. Велосипедный умник
Это Кличко виноват, то у тебя с ТЦК проблемы ?
И какой слог, как будто ты две ходки отмотал )
Проблем немає у тих, хто воює або працює на оборонку. І у тих, хто безпросвітно сидить вдома, ховається від ТЦК.
Ну ось, дорожай на марші: "🔴Комунальникам у Києві доручили зливати воду з внутрішньобудинкових систем, - нардеп Кучеренко
«За моєю інформацією в багатьох районах Києва комунальники отримали команду зливати воду з внутрішньобудинкових систем.
Чекаємо на чітку інформацію від КМДА з рекомендаціями стосовного подальших дій населення», - повідомив перший заступник голови Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Олексій Кучеренко"
барабашов написав:В принципе рядом с этой ценой предложения есть В домах либо аварийных в старом фонде 19века в моём районе(чечеловка), либо чуть младше(под сто лет) под полный капремонт в районе коксохима в нормальных домах(без трещин несущих стен и разрушений кровли), но с деревянными перекрытиями.
но там райончик жесть, особенно летом, ночи с запахом кокса. Контингент соответственный.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в П'ят 09 січ, 2026 13:08, всього редагувалось 1 раз.
Песікот, ти до якої категорії належиш? До другої?
он трансгендер А вместо клитора - собачий хвост Ему надо форму на заказ шить и 4 ботинка Талан вместо 2х выдавать
барабашов написав:В принципе рядом с этой ценой предложения есть В домах либо аварийных в старом фонде 19века в моём районе(чечеловка), либо чуть младше(под сто лет) под полный капремонт в районе коксохима в нормальных домах(без трещин несущих стен и разрушений кровли), но с деревянными перекрытиями.
но там райончик жесть, особенно летом, ночи с запахом кокса. Контингент соответственный.
При советах,да пока промку нашу не остановили и не попилили, коксохим херячил в три смены как папакарло, и бельё вывешенное сушиться на ночь на балконе во время выброса там и ветра оттуда, перестирыровалось заново. Особенно светлое. Это вам не Крупп с Рейнсметаллом.
недавно был в жк відпочинок. Территория красивая. Лифты в блекаут запитаны . Но только выходишь за шлагбаум сразу заброшеная промка, жд пути, разбитый асфальт переходящий в грунтовку, посадка с горами мусора. Киевляне морально сильные люди за такое соседство платить бабки. Я помню критику ЖК центральный-2 в Ирпене, у которого одна сторона выходит на парк, но другая на чистый без мусора хвойный лес, за которым (в 300 метрах) кладбище. По сравнению с відпочинок ЖК центральный-2 это Burj Khalifa. И таких разбитых тротуаров в р-не ст. метро Святошин я не видел лет 15. Не то что самокат, там внедорожник колёса сломает.
Frant написав:Ну ось, дорожай на марші: "🔴Комунальникам у Києві доручили зливати воду з внутрішньобудинкових систем, - нардеп Кучеренко
«За моєю інформацією в багатьох районах Києва комунальники отримали команду зливати воду з внутрішньобудинкових систем.
Чекаємо на чітку інформацію від КМДА з рекомендаціями стосовного подальших дій населення», - повідомив перший заступник голови Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Олексій Кучеренко"
Глянув погоду. Майже 20 морозу вночі в наступні 5 днів. Треба зливати воду терміново.