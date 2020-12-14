Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
барабашов написав:В принципе рядом с этой ценой предложения есть В домах либо аварийных в старом фонде 19века в моём районе(чечеловка), либо чуть младше(под сто лет) под полный капремонт в районе коксохима в нормальных домах(без трещин несущих стен и разрушений кровли), но с деревянными перекрытиями.
но там райончик жесть, особенно летом, ночи с запахом кокса. Контингент соответственный.
При советах,да пока промку нашу не остановили и не попилили, коксохим херячил в три смены как папакарло, и бельё вывешенное сушиться на ночь на балконе во время выброса там и ветра оттуда, перестирыровалось заново. Особенно светлое. Это вам не Крупп с Рейнсметаллом.
недавно был в жк відпочинок. Территория красивая. Лифты в блекаут запитаны . Но только выходишь за шлагбаум сразу заброшеная промка, жд пути, разбитый асфальт переходящий в грунтовку, посадка с горами мусора. Киевляне морально сильные люди за такое соседство платить бабки. Я помню критику ЖК центральный-2 в Ирпене, у которого одна сторона выходит на парк, но другая на чистый без мусора хвойный лес, за которым (в 300 метрах) кладбище. По сравнению с відпочинок ЖК центральный-2 это Burj Khalifa. И таких разбитых тротуаров в р-не ст. метро Святошин я не видел лет 15. Не то что самокат, там внедорожник колёса сломает.
Ну про Відпочинок ще коли його здавали було тут обговорення. В мене колеги там щось купили. Локація не дуже це факт
Только в Украине, полиция это угроза и опасность, передаваемая с молоком матери. Их боятся и презирают
Російська поліція і росгвардія - тобі на допомогу! Все таки, Бетон чи Бєєє, як тебе там - поїдеш ти звільняти Польщу від поляків, а Прибалтику від прибалтів. Прикладом в зуби, кулаком в очі - і бігом побіжиш.