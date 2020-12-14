|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Додано: П'ят 09 січ, 2026 22:45
посетитель написав:В хату свиньи лезут, коридор развалили, крыша горит, но ремонт комнаты мы красивый делаем да.Что раньше до пожара мешало его делать?И почему именно сейчас когда того и гляди свиньи дверь в комнату высадят? Логичнее было б все силы бросить на укрепление этих дверей, а не клеить обои в комнате и ламинат перестилать.
це до кого саме претензіі, уточніть
до Кличка?
це він бюджет формує?
ну вмикайте ж хоча б іноді мозок, ви ж не франт і не хомякоід, у вас він ніби є
зи: про віджаті з бюджета Києва 8 ярдів на затикання дирок в УЗ, які наробила зелена команда нагадати?
2
Додано: Суб 10 січ, 2026 00:15
Прохожий написав: Хомякоид написав:
Кличко вже втік. не має в Києві.
отрыгнул после паленки винницкий "мамкин инвестор" из нимеччыны не имеющий НИКАКОГО отношения к Киеву в принципе...
ветка превратилась в помойку усилиями данного персонажа и днепровских "воротил"...
сумно бл...
Папкин инвестор сидит уже 5 год под бомбами, зато тут всех поучает.
Как там последние инвестиции ?
Додано: Суб 10 січ, 2026 06:21
kingkongovets написав:
посетитель написав:В хату свиньи лезут, коридор развалили, крыша горит, но ремонт комнаты мы красивый делаем да.Что раньше до пожара мешало его делать?И почему именно сейчас когда того и гляди свиньи дверь в комнату высадят? Логичнее было б все силы бросить на укрепление этих дверей, а не клеить обои в комнате и ламинат перестилать.
це до кого саме претензіі, уточніть
до Кличка?
це він бюджет формує?
ну вмикайте ж хоча б іноді мозок, ви ж не франт і не хомякоід, у вас він ніби є
зи: про віджаті з бюджета Києва 8 ярдів на затикання дирок в УЗ, які наробила зелена команда нагадати?
Зелена команда рОкетчиків і клоунів від 95-го кварталу - впевнено і методично проводять роботу по знищенню української держави.
Додано: Суб 10 січ, 2026 06:24
Хомякоид написав: Прохожий написав: Хомякоид написав:
Кличко вже втік. не має в Києві.
отрыгнул после паленки винницкий "мамкин инвестор" из нимеччыны не имеющий НИКАКОГО отношения к Киеву в принципе...
ветка превратилась в помойку усилиями данного персонажа и днепровских "воротил"...
сумно бл...
Папкин инвестор сидит уже 5 год под бомбами, зато тут всех поучает.
Как там последние инвестиции ?
А немає ніяких інвестицій, насправді.
Купа мертвих недобудів з застигнувшими підйомними кранами.
І жодного дорожайника на форумі, жодного рила-ноаобудівця!
Тільки соплі, сльози і скарги від бетонноголових товарижчів...
Додано: Суб 10 січ, 2026 06:28
посетитель написав:
В хату свиньи лезут, коридор развалили, крыша горит, но ремонт комнаты мы красивый делаем да.Что раньше до пожара мешало его делать?И почему именно сейчас когда того и гляди свиньи дверь в комнату высадят? Логичнее было б все силы бросить на укрепление этих дверей, а не клеить обои в комнате и ламинат перестилать.Не, я понимаю что есть охрана которая свиней не пускать должна и крышу тушить.Но если она не справляется то всем пофиг, это ж не их дело.Их дело стены красить.
Головні корупціонери не можуть боротись з корупцією, ферштейн?
Без зовнішнього управління ця територія приречена на повну деградацію і падіння рівня життя до африканської норми.
Чомусь я впевнений, що в 2026 ціни Кржн різко поїдуть вниз. Як тільки ЄС приструнить зелених корупціонерів.
Додано: Суб 10 січ, 2026 06:34
kingkongovets написав:
посетитель написав:В хату свиньи лезут, коридор развалили, крыша горит, но ремонт комнаты мы красивый делаем да.Что раньше до пожара мешало его делать?И почему именно сейчас когда того и гляди свиньи дверь в комнату высадят? Логичнее было б все силы бросить на укрепление этих дверей, а не клеить обои в комнате и ламинат перестилать.
це до кого саме претензіі, уточніть
до Кличка?
це він бюджет формує?
ну вмикайте ж хоча б іноді мозок, ви ж не франт і не хомякоід, у вас він ніби є
зи: про віджаті з бюджета Києва 8 ярдів на затикання дирок в УЗ, які наробила зелена команда нагадати?
Ккц, перестань вихваляти українських чиновників!
Це абсолютні негідники, корупціонери і нікчеми, особливо на верхніх щабелях влади. Вони створили тут копію Росії, але без царя, без ракет і ядерної бомби.
Додано: Суб 10 січ, 2026 07:31
cherchiltank написав: Хомякоид написав:
Кличко вже втік. не має в Києві.
Не звезди)
Кличка не має в Києві.
Жодного відео після вчорашньої атаки з ним не має.
Тільки малозрозумілі дописи в фейсбуці злив води з труб та виїзду з міста.
Додано: Суб 10 січ, 2026 09:01
