Оце влучно!
Додано: Суб 10 січ, 2026 10:45
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
давно звернув увагу, що більше всього гонять на Кличка та розповсюджують оці тупорилі меми про нього саме понаїхи та іногородні, які або не мають уявлення про реальний стан речей в місті, або не знають як Київ виглядав до нього
не паліться так і не демонструйте власну обмеженість та тупорилість
форум дійсно завдяки вам вже давно колупає дно
зи: до речі привіт нашій «неупередженій» модераціі, яка видалила мій попередній допис, де не було абсолютно нічого забороненого
Додано: Суб 10 січ, 2026 13:29
Кличко , на общем фоне , красавчик
Коменты веселые
Петрик Похмільський
Не час думати, кому належить земля, яку треба захищати! В когось 460 гектарів у Карпатах, в когось два квадратних метри - але ж то все наша спільна земля. Це не Льовочкіна гектари, це наші спільні гектари. І бурштин спільний, і ліс, і гарні території над річками і так далі. Думайте про вічне, держава розбереться кому скільки землі виділити.
Додано: Суб 10 січ, 2026 14:12
Freza
почти 5 куе за гектар земли на вершинах гор, с которых толку ноль, кроме как овец пасти? ну или поставить себе там статую в стиле Христа-искупителя?
это дешево или дорого?
из той же статьи, там вон лыжный курорт Драгобрат продают, по цене какого-то некрасивого дома в Конче. может есть желающие?
Додано: Суб 10 січ, 2026 17:06
Це ви на старого вирішили наіхати чи на кого?
Додано: Суб 10 січ, 2026 18:11
