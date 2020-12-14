Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
dr_bastm написав:Це ти погугли, що поганого було, або не зробленого. А можеш навіть не гуглити. Ти вже сам відповів, "відремонтованих і відбудованих", найкращі мери це будували з нуля, як і дороги, школи, садочки, гігантські тепло, водо, енерго мережі, мости через Дніпро, лінії метро і громадського транспорту. Вот корисна порада - посидь тихо на лавочці в підметеному парку, для тебе лавочка, це офігіти які досягнення багатомільйонного міста. Але покакай дома, бо громадських туалетів немає.
кстати, сам давно обратил на это внимание(Днепр),это огромная проблема ,физиология , приспичило по "большому" далеко и долго не протянеш, зато все обочины и тротуары раскрашены синей-белой краской
Якщо не виглядаєш як бомж і алкоголік (ти ж не виглядаєш, да?) тебе в будь яку кафешку пустять зайти в туалет навіть безкоштовно. Якщо у тебе останні гроші витратились на ханку, раптом. В Києві так. В Дніпрі хіба інакше?
надо же ,до этого сообщения не знал про такое слово и содержание.
не пробовал , в Мак ,Эпик -да, в Варусе за деньги
Востаннє редагувалось Vadim_ в Нед 11 січ, 2026 09:19, всього редагувалось 2 разів.
Frant написав:Йому нічого більше сказати на захист Кличка
Следует заметить,пан Франт,что Кличко лучше своей предсказуемостью, он физиологически не способен так вдохновенно врать, как миньоны зеленого кодла, что делает его куда меньшим злом. И правильно он пишет-валите нахрен с Киева, мы ничего сделать не сможем. А что можно сделать когда кацапы насыпают,как с ведра? Только рассредоточится по норам с источниками индивидуального обогрева и криницями. Это честно,по крайней мере.
Он вообще единственный, у кого смелости хватает прямо сказать, как есть
dr_bastm написав:Це ти погугли, що поганого було, або не зробленого. А можеш навіть не гуглити. Ти вже сам відповів, "відремонтованих і відбудованих", найкращі мери це будували з нуля, як і дороги, школи, садочки, гігантські тепло, водо, енерго мережі, мости через Дніпро, лінії метро і громадського транспорту. Вот корисна порада - посидь тихо на лавочці в підметеному парку, для тебе лавочка, це офігіти які досягнення багатомільйонного міста. Але покакай дома, бо громадських туалетів немає.
так а які саме «найкращі мери» все це будували, ану ану?) я ж недаремно запропонував погуглити скільки мостів відремонтували і побудували попередники
я до речі памʼятаю усіх меріа за останні 50 років, ану нагадай менв, «киянин», хто саме з них зробив більше Кличка?
з цифрами, звичайно
що, одразу стрибок вбік, язик в дупу і перехід на особистості?
це те що я і хотів остаточно зʼясувати - який ти нахєр «корінний киянин», балабол порожній)
на питання відповісти можеш, нічого не знаєш і знати не хочеш
можеш бути вільним, ясно все з тобою, покакати йому нема де
ганьбище бл
Востаннє редагувалось kingkongovets в Нед 11 січ, 2026 09:55, всього редагувалось 3 разів.