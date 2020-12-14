|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Додано: Нед 11 січ, 2026 12:59
Хомякоид написав:Дякую, пане Мер. А в нас в частині будинка є опалення, а в другий- немає. Вже другий день намагаємося телефонувати у всі служби, по всім номерам. Реакції ніякої. Футболять. Правда, сказали, що світла немає, то й насос не працює. Але ж в частині дома є. В квартирах вже 7 градусів.
Це з Фейсбуку. Що далі цим людям робити ? Температура падає щогодини.
тебе це яким боком стосується, гастрік?
зи: в будинку моїх батькіа на Лісовому аж три лініі е/е, хоча група одна й та ж сама, а от світло дають почергово, комусь везе більше, комусь менше, але тупоголові щиро ваажають що їхня е/е дістається комусь іншому і треба до когось терміново звертатись і «щось» робити, правда невідомо що саме
і це на четвертому році війни
реально природній відбір у дії
2
Додано: Нед 11 січ, 2026 12:59
вул. Виговського, 44
ЖК «Варшавський плюс»
Подільський район
1 кімната | 44 м² | 19-й поверх
Купували за 85 000$ (1 рік тому)
Здали за 28 000 грн/міс
Припускаю що там ще щось доробили за цей рік і вона зараз коштує 100+ , бо зі звичайної однухи за 85 вичавити 28 к грн оренди непросто..
Додано: Нед 11 січ, 2026 13:10
Hotab написав:
вул. Виговського, 44
ЖК «Варшавський плюс»
Подільський район
1 кімната | 44 м² | 19-й поверх
Купували за 85 000$ (1 рік тому)
Здали за 28 000 грн/міс
Припускаю що там ще щось доробили за цей рік і вона зараз коштує 100+ , бо зі звичайної однухи за 85 вичавити 28 к грн оренди непросто..
а прибуткова оренда - це взагалі дуже і дуже непросто, тому й так мало людей, які на цьому дійсно заробляють, а не «рятують капітал від інфляціі», 28к за новобуд з більш менш інстаграмним ремонтом - це абсолютно нормально, навіть в такій перді як Виноградар
в області такі ж ціни і це нікого не дивує, про ціни квартир з аналогічним наповненням в центрі взагалі мовчу
а от трьоха 126 метрів на Чорновола за 30к - це реальна ржака
