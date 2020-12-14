RSS
Повідомлення Додано: Нед 11 січ, 2026 21:58

  Прохожий написав:
  Бетон написав:
  Хомякоид написав:Чим менше поверховість тим комфортніше життя, в Європі це давно вже зрозуміли.

Это миф.
Малоэтажка — это не «комфорт», а растянутая плотность: больше расстояний, больше машин, меньше сервиса.
Ту же площадь просто размазывают по земле — и выдают это за заботу о людях.
Про Европу не надо рассказывать.
Сначала поживите там и попробуйте оплатить лифт, обслуживание и инфраструктуру в доме на 6–7 этажей, где квартир в разы меньше.

В ЯГ у меня 12 этажей. И ремонт лифта по 10 тысяч с квартиры.
Готовы платить такие бабки??
Счёт быстро отрезвляет.
Хотите малоэтажку — отлично.
Только тогда:
машина обязательна, сервисов минимум, спортзал и супермаркет чесать бог знает куда
Лестница вместо лифта — и вперёд, в комфорт.
Этажность не делает жизнь удобной.
Её делают плотность, экономика и инфраструктура.

Я в Варшаве 3 киллометра ехал (2022) пол часа. А за кофе чесать нужно киллометр, потому что умники строят в длину, а не в высоту. Людей нет

Частково погоджуюсь про розмазаність. Але про ліфт - такі собі аргументи. Наприклад київський Вікторі (біля вокзалу) як я памятаю мав 17 квартир на поверсі і 33 поверхи, 2 ліфта. Навантаження на один ліфт - 280 квартир. Я живу в стандартній польській 5-ти поверхівці, 7 квартир на поверх і 1 ліфт - на один ліфт - 35 квартир. І це ще я не кажу про відстані які проходить ліфт в 33-поверхівці, і навантаження для канату на 33 поверхи.

покупая квартиру в Виктори нужно включить голову
у меня есть квартира в 24х этажке, 115 квартир и ЧЕТЫРЕ лифта)
а вот если у вас сломается этот ОДИН то что?

У меня была там квартира.
Там 8 лифтов. С обратной стороны ещё четыре.
Это фактически доходный дом, где всё сдаётся
На один лифт получается те же 280/8= 35 квартир на 1 лифт, но простоя никогда не будет.

А когда в ЯГ сломался грузовой, то это коллапс - подъём материала или инвалида-бабули
Востаннє редагувалось Бетон в Нед 11 січ, 2026 22:01, всього редагувалось 1 раз.
Повідомлення Додано: Нед 11 січ, 2026 21:59

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Повідомлення Додано: Нед 11 січ, 2026 22:04

Бетон

когда-то хотел купить там, верхние этажи однушки продавались по 40куе, ( а может и по 36) в 2017. когда уже было этажей 12 монолита готово. и что характерно, почти вовремя сдали

32 этаж, высота 100 метров… видно, наверное, и Житомир в хорошую погоду)
Повідомлення Додано: Нед 11 січ, 2026 22:20

Перед вторжением в планах была стройка 40этажки на Оболони
Я шутил что с нее Беларусь будет видна
А теперь от таких видов только уныние
Это опять же Господарнику на заметку, который считает что Киев ощутимо безопаснее Днепра
