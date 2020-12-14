Прохожий написав:Бетон написав:Хомякоид написав:Чим менше поверховість тим комфортніше життя, в Європі це давно вже зрозуміли.
Это миф.
Малоэтажка — это не «комфорт», а растянутая плотность: больше расстояний, больше машин, меньше сервиса.
Ту же площадь просто размазывают по земле — и выдают это за заботу о людях.
Про Европу не надо рассказывать.
Сначала поживите там и попробуйте оплатить лифт, обслуживание и инфраструктуру в доме на 6–7 этажей, где квартир в разы меньше.
В ЯГ у меня 12 этажей. И ремонт лифта по 10 тысяч с квартиры.
Готовы платить такие бабки??
Счёт быстро отрезвляет.
Хотите малоэтажку — отлично.
Только тогда:
машина обязательна, сервисов минимум, спортзал и супермаркет чесать бог знает куда
Лестница вместо лифта — и вперёд, в комфорт.
Этажность не делает жизнь удобной.
Её делают плотность, экономика и инфраструктура.
Я в Варшаве 3 киллометра ехал (2022) пол часа. А за кофе чесать нужно киллометр, потому что умники строят в длину, а не в высоту. Людей нет
Частково погоджуюсь про розмазаність. Але про ліфт - такі собі аргументи. Наприклад київський Вікторі (біля вокзалу) як я памятаю мав 17 квартир на поверсі і 33 поверхи, 2 ліфта. Навантаження на один ліфт - 280 квартир. Я живу в стандартній польській 5-ти поверхівці, 7 квартир на поверх і 1 ліфт - на один ліфт - 35 квартир. І це ще я не кажу про відстані які проходить ліфт в 33-поверхівці, і навантаження для канату на 33 поверхи.
покупая квартиру в Виктори нужно включить голову
у меня есть квартира в 24х этажке, 115 квартир и ЧЕТЫРЕ лифта)
а вот если у вас сломается этот ОДИН то что?
У меня была там квартира.
Там 8 лифтов. С обратной стороны ещё четыре.
Это фактически доходный дом, где всё сдаётся
На один лифт получается те же 280/8= 35 квартир на 1 лифт, но простоя никогда не будет.
А когда в ЯГ сломался грузовой, то это коллапс - подъём материала или инвалида-бабули