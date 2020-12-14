дорожай, (щоб не відбувалося а КРЖН будєттокадаражать)
Додано: П'ят 16 січ, 2026 22:59
правило Трибеки
Додано: П'ят 16 січ, 2026 23:03
Додано: Суб 17 січ, 2026 08:21
100%, буде даражай.
Європа дає гроші самостійним корупціонерам. Частина грошей вспливають на Кржн, частина повертається в Європу.
Знову ж, укро-біженці "бідують"
"🇨🇭 Володів Porsche та здійснював дорогі подорожі: у Швейцарії суд зобов’язав українця повернути всі отримані соцвиплати
Зазначається, що 40-річний українець прибув до Швейцарії влітку 2022 року та почав отримувати соціальну допомогу.
Проте в результаті розслідування з'ясувалося, що українець володіє автомобілем Porsche вартістю близько 37 тисяч швейцарських франків. Крім цього, отримувач соціальної допомоги здійснив кілька поїздок до Австрії, Франції, Італії, Німеччини, Португалії, Бельгії та Люксембургу.
Суд зобов'язав біженця з України повернути 67 тис. франків соціальної фінансової допомоги, які він отримував."
Якщо норм вжучити українську быдлячу Ыліту, то там знайдуться гроші ще на одну українську армію і на дві ракетних програми (справжніх ракетних програми, а не шоу від міндич-шуфрич-зеленських). Ну і російських паспортів півмільйона буде, у чиновників на посадах.
Беззубість, неефективність, популізм, корумпованість і нездатність щось організувати ур** Ыліти - зашкалює,за будь якими мірками
Додано: Суб 17 січ, 2026 09:40
У Києві менше 10% будиків з модернізованими теплопунктами і резервними джерелами струму для них.
Добре підготувались до зими. Йшов 5 рік війни.
Додано: Суб 17 січ, 2026 09:58
Любой нахалбуд с подведённым газом, ну или генератором, спионеренным с баз ЗГВ или ремонтных мастерских, и ещё лучше мангалом, а то и руццкой печью во дворе, стоит поболе высотки с размёрзшейся системой отопления и водоснабжения.
И не хвались тем, что в кампусе у вас пока! со всем этим норм.
Зиму 41 года в Киеве с минус 30 пережили далеко не высотки.
Додано: Суб 17 січ, 2026 10:16
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
а всі звернули увагу, що більше всього тут переймаються проблемами Києва і показово турбуються про киян саме іногородні, бігунці, гастарбайтери, емігранти, та ті хто до Києва взагалі не мають відношення?
я цю тему давно в фб прохавав - як тільки бачу зрадойобский допис чи камент про ситуацію в Києві або накид на Кличка - одразу дивлюсь профіль, а там - або місце проживання інше українське місто чи
взагалі закордон, або профіль закритий
Додано: Суб 17 січ, 2026 11:15
Стамбульські розповіді
kingkongovets
Їм вже і тему окрему створили, ні. Сюди! Розказувати як у нас тут буде чи має бути
Додано: Суб 17 січ, 2026 11:28
Ха!
Українська псевдоеліта - це слуги Австро-Угорської та Російської імперії, які вміють служити комусь старшому і красти. Служити зараз нікому, бо самостійні. Зате без нагляду, без контролю - злодійство, корупція і тупість чиновників з 1991, на рівні Африки!
Востаннє редагувалось Frant в Суб 17 січ, 2026 11:33, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 17 січ, 2026 11:32
Тому що корінним киянам, недорощеним мульйонерам, примітивним чиновникам - проблеми Києва абсолютно пофіг.
Ці люди пройшли негативну селекцію, зазвичай бувші трієшники, які добре вміють дерибанити, обіцяти, давати хабарі і красти. Це характерні ознаки самостійників.
Судова система України - по факту, не життєздатна. Тому все є так, як є.
Востаннє редагувалось Frant в Суб 17 січ, 2026 11:36, всього редагувалось 3 разів.
Додано: Суб 17 січ, 2026 11:32
