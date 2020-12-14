RSS
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Повідомлення Додано: Суб 24 січ, 2026 17:28

  Хомякоид написав:
  Hotab написав:

Сонячні станції - повинні бути звільнені від будь якого мита на ввезення.


Вони і звільнені.
Щодо «малопридатні». З власною газовою котельнею 25-ка набагато придатніша ніж хрущі з ЦО. Хіба що ви будете газовою плитою гріти спальню, так теж роблять.


А гєна ліфт потягне ? І підкачку на 25 поверх ?
В малоповерховій забудові хоч ліфт і підкачка води не потрібна.

До речі цікаво до якого поверху вода добиває без підкачки ?


Когда-то добивала до 9-го,но то давно было.
В сэсэсэре строили 9-этажки максимум в том числе по причине давления воды.
Когда-то жили на 7м этаже, но очень высокой точки Киева. Там вода еле-еле доходила. Иногда и не доходила, всегда держали ведро воды на всякий случай.
Повідомлення Додано: Суб 24 січ, 2026 17:52

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

На лівому березі Києва вже відновили водопостачання, – "Київводоканал"

Однак на верхні поверхи вода подається завдяки окремим підкачувальним насосам, які не працюватимуть за відсутності світла.
Повідомлення Додано: Суб 24 січ, 2026 18:04

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Після ворожого ракетно-дронового удару у Києві відновили водопостачання на лівобережній та правобережній частинах міста.

Проте наразі понижений тиск водопостачання лише у Печерському районі столиці.
Повідомлення Додано: Суб 24 січ, 2026 18:13

Малі генератори не замінять повноцінних електростанцій. Надто дорога електроенергія. ККД дизельного двигуна 25-30%, тобто 2/3 солярки вилітає в трубу.
Плюс швидкий знос підшипників та іншого.
Скільки би не кривлявся популіст-актьоришка на камеру, а тепліше від того не стане. І подарована путіну ЗАЕС - сама назад не повернеться.

Пора будувати нові самостійні електростанції! Під проводом некорумпованих дівок-прошвондовок з торговими дипломами.
За зарплату 15000-20000 грн., під ударами ракет і шахедів. В спеку і в мороз.
Є бажаючі?
Повідомлення Додано: Суб 24 січ, 2026 18:15

В целом - СССРовскмй запас прочности анархической территории - тает на глазах. Думаю, энергетика разбита на 75%.

Дальше будем жить без е/е???
Я недаром писал, что керманычи-дерибанычи вместе с русскими генералами возвращают эту территорию в середину ХІХ ст.

Никчемность украинской псевдоэлиты, неспособность предвидеть ситуацию на два хода вперед, заставить свой народ работать, много и тяжело, показать пример - поражает.

Амінь!
Повідомлення Додано: Суб 24 січ, 2026 18:52

  kingkongovets написав: На лівому березі Києва вже відновили водопостачання, – "Київводоканал"

Однак на верхні поверхи вода подається завдяки окремим підкачувальним насосам, які не працюватимуть за відсутності світла.

Для ККЦ:
"3300 багатоповерхівок Києва залишаються без тепла після атаки ворога на столицю минулої ночі"
Повідомлення Додано: Суб 24 січ, 2026 18:54

  Frant написав:Малі генератори не замінять повноцінних електростанцій. Надто дорога електроенергія. ККД дизельного двигуна 25-30%, тобто 2/3 солярки вилітає в трубу.
Плюс швидкий знос підшипників та іншого.
Скільки би не кривлявся популіст-актьоришка на камеру, а тепліше від того не стане. І подарована путіну ЗАЕС - сама назад не повернеться.

Пора будувати нові самостійні електростанції! Під проводом некорумпованих дівок-прошвондовок з торговими дипломами.
За зарплату 15000-20000 грн., під ударами ракет і шахедів. В спеку і в мороз.
Є бажаючі?

Может бусики с титушнёй и быками-ынвалыдами как раз и ловят строителей и разработчиков таких электростанций, в конце концов Королёв передрал ФАУ-3 тоже на зоне и в процессе допиливания ему не раз же дробили сапогом челюсти?
Повідомлення Додано: Суб 24 січ, 2026 18:56

  Олежан написав:
  Бетон написав:
  Бетон написав:Курс покупки. 43.40 по приват сегодня.

и что ты будешь делать с млн гривен на счету когда завтра курс станет 60?
Ничего не поделаешь.
Раскидаю на отп, пумб. На счету у меня несколько млн. Опасно это всё

т.е. валютные риски покупатель переложил на тебя?
та ну нах ....)))

Нужно сказать спасибо, что хоть так купили. В прошлый раз на падении курса я в плюсе был баксов на 600
Повідомлення Додано: Суб 24 січ, 2026 18:58

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Не нойте.
Смотрите это как на обновление, реконструкцию инженерных сетей в экстремальные сроки
Повідомлення Додано: Суб 24 січ, 2026 19:01

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Бетон написав:Не нойте.
Смотрите это как на обновление, реконструкцию инженерных сетей в экстремальные сроки
вони ж не ниють, вони зловтішаються, сидячи по рідних селах або взагалі за кордоном
