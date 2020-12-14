Додано: Суб 24 січ, 2026 23:33

fox767676 написав: Господар, жизнь скрутила так, что решили обратить взор на ультра-лоу-сегмент? Господар, жизнь скрутила так, что решили обратить взор на ультра-лоу-сегмент?

если решишь еще тут оставаться

Ага, пересичные опять полезли в помиральные ямы, денег не несут, ищу чем бы отвлечь мозг от навязчивой идеи закончить эту войну для себя за 24 часаНабирал сегодня друг-ухилянт с Кракова, ОЧЕНЬ переживал как мы тутОбщение было милым и дружелюбным, он рад что я так хорошо подготовился что не мерзну и со светом, но таки пробил мой блок ненавязчивым советом что ", думай над едой и водой на всю следующую зиму."После чего провел пару контрольных по поводу того, что дочка будет поступать в какой-то выш в Кракове а они таки решились на ипотеку.С... сынЯ вяловато отмахнулся лишь участливым вопросом "не били ли его поляки,а то в интернете пишут что украинцев бьют" на что получил торжествующий ответ "пока не били, слава богу".Ну то такое, наговорить можно разного, но вот радостный и оптимистичный тон человека, осознавшего что он сделал правильный выбор, и перезвонившего убедится точно ли мы тут в полной ж*** и знаю ли я что ТЦК стреляли сегодня по человеку в Днепре (знаю,стреляли, с травмата по убегающему и с автомата по колесам уезжающему)- это нужно было слышать.В общем хорошо что я не послушал Бетона и не купил те пару-тройку хат в Киеве: mrgreen: