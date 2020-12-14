Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Striker написав:Коли там вже кавалірка Флая подешевшає.
з якою метою цікавитесь?
Часто упоминают ваши кавалирки. Я тут человек новый. Почему они у всех на слуху? "кавалирка"- это маленькая квартира для одинокого мужчины. Что в этом особенного? Вы их много купили? Почему есть традиция высмеивать кого-то , купившего маленькое жилье, типа вас или Успиха?
Ну))) Флаймен накупив неліквіда. Підвали і нахалбуди без документів, навколо Києва. Буча, Ірпінь, Гостомель. І сам там не живе, і в оренду не здає, тому що - це підвали без ремонтів або недобуди на пустищах. Хіба що під склади придатні. Проте площа 30-40 м2, замало для склада.
Флаймен - він економить гроші. Його мрія - зібрати 30 000 доларів і почуватись багатою людиною. Він веде блог, як треба економити. Живе в дерев'яній хаті в селі, на 2500 грн/міс, не перетруждається, м'яса не їсть, вдягається в секонд хенд. Гобсек і Плюшкін - його однодумці)))
Востаннє редагувалось Frant в Суб 24 січ, 2026 20:34, всього редагувалось 2 разів.
Striker написав:Коли там вже кавалірка Флая подешевшає.
з якою метою цікавитесь?
Часто упоминают ваши кавалирки. Я тут человек новый. Почему они у всех на слуху? "кавалирка"- это маленькая квартира для одинокого мужчины. Что в этом особенного? Вы их много купили? Почему есть традиция высмеивать кого-то , купившего маленькое жилье, типа вас или Успиха?
так ви ж поцікавтесь шо то за «житло», де саме воно знаходиться і головне - в чому полягає сенс «оточення Києва кавалірками»
зи: там нема ніяких 20-30К як і 30-40 метрів, там каптьорки по 12-15 метрів в дупах приватного сектору
Frant написав:Ну))) Флаймен накупив неліквіда. Підвали і нахалбуди без документів, навколо Києва. Буча, Ірпінь, Гостомель. І сам там не живе, і в оренду не здає, тому що - це підвали без ремонтів або недобуди на пустищах. Хіба що під склади придатні. Проте площа 30-40 м2, замало для склада.
Флаймен - він економить гроші. Його мрія - зібрати 30 000 доларів і почуватись багатою людиною. Він веде блог, як треба економити. Живе в дерев'яній хаті в селі, на 2500 грн/міс, не перетруждається, м'яса не їсть, вдягається в секонд хенд. Гобсек і Плюшкін - його однодумці)))
Интересно,спасибо. А где можно почитать блог пана Флаймана?
Frant написав:Ну))) Флаймен накупив неліквіда. Підвали і нахалбуди без документів, навколо Києва. Буча, Ірпінь, Гостомель. І сам там не живе, і в оренду не здає, тому що - це підвали без ремонтів або недобуди на пустищах. Хіба що під склади придатні. Проте площа 30-40 м2, замало для склада.
Флаймен - він економить гроші. Його мрія - зібрати 30 000 доларів і почуватись багатою людиною. Він веде блог, як треба економити. Живе в дерев'яній хаті в селі, на 2500 грн/міс, не перетруждається, м'яса не їсть, вдягається в секонд хенд. Гобсек і Плюшкін - його однодумці)))
Интересно,спасибо. А где можно почитать блог пана Флаймана?
Хотаб знає. Напишіть приватне повідомлення йому. Тільки, як будете читати блог Флая про економію, дивіться, не впадіть зі стула! "Смешались в кучу коні, люді, дензнаки, книжки Куосакі і залпи тисячі орудій слілісь в протяжний вой! Астанавітесь!"
fox767676 написав:Господар, жизнь скрутила так, что решили обратить взор на ультра-лоу-сегмент?
Ага, пересичные опять полезли в помиральные ямы, денег не несут, ищу чем бы отвлечь мозг от навязчивой идеи закончить эту войну для себя за 24 часа Набирал сегодня друг-ухилянт с Кракова, ОЧЕНЬ переживал как мы тут Общение было милым и дружелюбным, он рад что я так хорошо подготовился что не мерзну и со светом, но таки пробил мой блок ненавязчивым советом что "если решишь еще тут оставаться, думай над едой и водой на всю следующую зиму." После чего провел пару контрольных по поводу того, что дочка будет поступать в какой-то выш в Кракове а они таки решились на ипотеку. С... сын Я вяловато отмахнулся лишь участливым вопросом "не били ли его поляки,а то в интернете пишут что украинцев бьют" на что получил торжествующий ответ "пока не били, слава богу". Ну то такое, наговорить можно разного, но вот радостный и оптимистичный тон человека, осознавшего что он сделал правильный выбор, и перезвонившего убедится точно ли мы тут в полной ж*** и знаю ли я что ТЦК стреляли сегодня по человеку в Днепре (знаю,стреляли, с травмата по убегающему и с автомата по колесам уезжающему)- это нужно было слышать. В общем хорошо что я не послушал Бетона и не купил те пару-тройку хат в Киеве: mrgreen:
Господар Вельзевула написав:"если решишь еще тут оставаться, думай над едой и водой на всю следующую зиму."
ага, как в постапокалиптических боевиках поработишь человечество за бутылки с чистой водой, спички и бычки в томатном соусе я наоборот увидел свет в конце тоннеля перспективна тема с ЗСТ думаю следующая зима будет холодная и темная, но тихая.
Я оце інколи дивуюсь, як це ще Бетон не виїхав на галеру в Краков з його можливостями. Оце видно відразу, що людина - патріот своєї країни. А куди подівся Успіх, щось давно не чути.
Господар Вельзевула написав:Общение было милым и дружелюбным, он рад что я так хорошо подготовился что не мерзну и со светом, но таки пробил мой блок ненавязчивым советом что "если решишь еще тут оставаться, думай над едой и водой на всю следующую зиму." После чего провел пару контрольных по поводу того, что дочка будет поступать в какой-то выш в Кракове а они таки решились на ипотеку. С... сын
Прослізився. Якщо серйозно, а б вже все тут продав на вашому місці, поки ще щось дають. Через пару років готуйтесь вже віддавати по ціні ремонту. Дніпро не Київ, до якого оркам рачки ще повзти і повзти.