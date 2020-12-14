на форуме старайся общаться с форумчанами а не с голосами в твоей голове.
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 25 січ, 2026 15:31
Додано: Нед 25 січ, 2026 16:02
в дворі злий Франт
Додано: Нед 25 січ, 2026 16:31
Убогі фантазії збіднілих ухилянтів і ницих провінційних голодранців))))
Флай, ти в курсі, що новий міністр оборони планує жучити ухилянтів цифровими методами?
Так що кидай телефон і тікай в ліс, в землянку.
Там буде безпечно тобі, більш менш.
І гроші зекономиш
Востаннє редагувалось Frant в Нед 25 січ, 2026 17:23, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Нед 25 січ, 2026 17:16
Додано: Нед 25 січ, 2026 17:46
Следующую зиму - анархическая территория не переживет.
При тотальном неграмотном зеленом управлении, девках-торговках на должностях министров энергетики.
Ситуация станет меняться в лучшую сторону только после того, как покровители коррупции, дерибана, клоунады и пустых обещаний - - сядут в тюрьму на 10+ лет, с конфискацией имущества.
Хуторянские никчемные при***.
Как я и говорил, украинская Ылита загоняет страну в середину ХІХ столетия. Вместе с путинскими генералами.
