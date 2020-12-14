|
|
|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 27 січ, 2026 15:30
Мовчать, пацюки і підспівувачі рилів-новобудівців.
Їх пісенька - відспівана.
Попереду будівництво нових ТЕЦ, СЕС, ГЕС. Коштом населення.
Значить, електроенергіїя буде на вагу золота. кВт, мабуть 15...20 грн.
Треба дякувати зеленському, його міндичам, шуфричам і бакановим за преміальну здачу ЗАЕС путінським генералам. За "підготовку" до війни, за створення власної системи ППО без ракет, за відсутність балістичних і крилатих ракет, за випуск сотень тисяч молодих людей за кордон.
.... какие то управляют этой территорией
-
Frant
-
-
- Повідомлень: 23314
- З нами з: 12.09.11
- Подякував: 1791 раз.
- Подякували: 2585 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Вів 27 січ, 2026 17:22
Хомякоид написав:
Добре, що народ памятає мої прогнози.
До речі я єдиний писав про забиті вікна.
Ох як підгорало тоді в деяких персонажей
Ти писав, за умови, якщо Порох піде на другий срок )
А от при Зе! все розквітне ...
твій прогноз не справдився
-
pesikot
-
-
- Повідомлень: 13215
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 546 раз.
- Подякували: 1260 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
Додано: Вів 27 січ, 2026 17:54
Frant написав:
......
Попереду будівництво нових ТЕЦ, СЕС, ГЕС. Коштом населення.
Значить, електроенергіїя буде на вагу золота. кВт, мабуть 15...20 грн.
......
Т.е. где-то вполовину Германии? - ну, это по-божески, вроде.
-
_hunter
-
-
- Повідомлень: 11384
- З нами з: 22.03.15
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 493 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|25356
|17481055
|
|
|1380
|6869021
|
|
|3
|88713
|
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim
|